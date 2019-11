Ob tags oder nachts, ob viel Verkehr oder wenig – im Heilsbergtunnel gibt es derzeit nur eine Geschwindigkeitsvorgabe: langsam. Seit einigen Wochen zeigen die elektronischen Anzeigen unverändert 60 Stundenkilometer an. Das Regierungspräsidium Freiburg benannte Anfang November den Grund: Die Tunneltechnik sei teilweise ausgefallen. Auf Nachfrage erklärt Pressesprecherin Heike Spannagel nun, was das genau bedeutet. Denn auch wenn Autofahrer besonders die Störung der Geschwindigkeitsanzeigen bemerken werden, sei das nur ein Problem. Doch in den kommenden Wochen soll eine technische Zwischenlösung wieder eine uneingeschränkte Fahrt in den und aus dem Tunnel ermöglichen.

Sicherheit geht vor: Kein Alarm, keine Rotschaltung

„Es sind Probleme mit den computertechnischen Anlagen und den Schnittstellen zur Tunneltechnik aufgetreten“, sagt Spannagel. Dabei seien Teilsysteme wie die Alarmweiterleitung zur Tunnelzentrale oder die Rotschaltung bei Tunnelalarm im August immer wieder ausgefallen. Das habe man nur teilweise beheben können. Auch die Geschwindigkeitsanzeigen vor den Tunneleinfahrten können momentan nicht gesteuert werden. „Um die Unfallgefahr in der Zufahrt und im Tunnel selbst zu reduzieren, wurde bis zur Installation der Zwischenlösung die Geschwindigkeit dauerhaft abgesenkt.“

Komplettsanierung ist ohnehin geplant

Die Betriebsstörung kommt zu einem unglücklichen Zeitpunkt: Die Komplettsanierung der Tunneltechnik sei bereits in Planung, zuständig ist die Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau GmbH. Doch diese Planung sei noch nicht abgeschlossen und ab 2021 ist die Autobahn GmbH für den Betrieb zuständig, weil die Autobahnverwaltung umstrukturiert wird. Also brauche es bis zur Komplettsanierung eine technische Zwischenlösung. Denn Ersatzteile für die bestehende Anlage gebe es nicht mehr. Doch das Regierungspräsidium habe inzwischen eine Firma mit der Umsetzung beauftragt, diese sei in den kommenden Wochen geplant. „Danach kann das Tempolimit für den Tunnel wieder aufgehoben werden.“