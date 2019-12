Nun kann man sagen: Es gibt ja noch eine zweite Haltestelle im Ort, nutzt doch die. Es gibt einen Grund, warum die Bürger die Haltestelle Stiergartenstraße bevorzugen. Fast alle Grundschüler und Schüler im Ort nutzen diese Haltestelle, weil sie sicher ist. Die Senioren fahren ebenfalls von dort, weil man überdacht sitzen kann. Beide Gruppen sind auf den ÖPNV angewiesen, sie sind die Kunden des Nahverkehrs und ihre Interessen sollten berücksichtigt werden.

Es gibt wahrscheinlich viel Gutes über den neuen Busfahrplan zu sagen: Die Busse fahren neue, notwendige Haltestellen an und sie fahren öfter. Aber man sollte nicht das streichen, was gut funktioniert hat. Auch wenn es bedeutet, dass der Bus einmal durchs Dorf kurvt. Das sind ein paar Kilometer mehr, erhöht aber die Attraktivität des Nahverkehrs in Weiterdingen immens. Und sorgt dafür, dass die Förderung des ländlichen Raums nicht bloß ein Lippenbekenntnis bleibt. Wie sagte ein Weiterdinger beim Fototermin, zu dem das halbe Dorf zusammenkam, um sich für den Erhalt der Haltestelle einzusetzen: „Wer auf dem Land wohnt, ist bereit, auf einiges zu verzichten, aber auch nicht auf alles.“ Hier ist das letzte Wort hoffentlich noch nicht gesprochen.