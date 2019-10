von Elmar Veeser

Ein typisches Indiz dafür, dass Weiterdingen abseits aller vielbefahrenen Straßen liegt, ist jenes, dass die sehr zahlreich im Dorf lebenden Katzen nicht daran denken, den Weg freizugeben, wenn etwa ein Traktor vorbeiknattert.

An den beiden Tagen aber, als im Schloss der Familie von Hornstein der Flohmarkt stattfand, war das Verkehrsaufkommen auf einmal so groß, dass selbst die vielen Stubentiger sich in sichere Ecken verkrochen.

Auch Abendkleider im Angebot

Hausdame Sandra Kirsch, die zusammen mit Baron und Schlossherr Josef von Hornstein den Flohmarkt vorbereitet hatte, zeigte sich vom Ansturm überwältigt und berichtete, dass schon am ersten Tag nach knapp einer Stunde vieles an Porzellangeschirr, Gläsern, Vorhängen und sonstigem ehemaligen Schlossinventar einen neuen Besitzer gefunden hatte.

Bei den Damen stießen einige extravagante Abendkleider der Baronin auf besonderes Interesse, weil es sich dabei um die in Stoff materialisierten Fantasien der nach wie vor mit Mythen behafteten Welt des Adels mit Bällen und exklusiven Abendgesellschaften handelte.

Am Nachmittag nur noch leere Tische

Wer allerdings gehofft hatte, noch am Nachmittag etwas Interessantes auf dem Flohmarkt zu finden, musste enttäuscht wieder von dannen ziehen und wurde auf den nächsten Tag vertröstet, weil dann noch einmal aufgefüllt werde, wie die Hausdame versprach.

Dem war denn auch so und damit warteten gestickte Untersetzer, Schmuckdosen, Besteck, Lederkoffer aus den 50ern, eine Truhe und sogar alte Fensterrahmen und eine in die Jahre gekommene Skiausrüstung auf neue Besitzer.

Schlosstüren blieben verschlossen

Leider war das Schloss selbst nicht zu besichtigen und so konnte man bei Kaffee und Kuchen darüber sinnieren, ob es sich wirklich gelohnt hatte, nach Weiterdingen auf den Flohmarkt der Schlossherren zu fahren.

Auch viele Einheimische waren vor Ort und tauschten alte Anekdoten aus, als das Schloss noch Müttergenesungsheim war und man zu ärztlichen Sprechstunden dorthin kam und dabei im Wartezimmer alte Ausgaben von Readers Digest las.