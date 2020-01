von Ingeborg Meier

Die Freiwillige Feuerwehr (FFW) Hilzingen, die aus der Kernorts-, beziehungsweise Abteilungswehr Hilzingen und den Abteilungswehren der Teilorte besteht, erlebt eine Umstrukturierung. Bisher leiteten der – ehrenamtliche – Kommandant der Gesamtwehr und seine Stellvertreter gleichzeitig auch die Abteilung Hilzingen.

Diese Personalunion gibt es künftig nicht mehr. Der Grund: Die ausufernde Bürokratie im Feuerwehrwesen, so die Erklärung von Kommandant Jean-Pierre Müller im Gespräch mit dem SÜDKURIER: „Das ist ein Halbtagsjob. Das geht so im Ehrenamt ohne Entlastung nicht mehr.“

Beide bleiben der Gesamtwehr erhalten

Müller stellte sich am Montag bei den Neuwahlen der Kernwehr Hilzingen nicht mehr zur Verfügung. Ebensowenig Heiko Jäckle, sein Stellvertreter für den technischen Bereich. Der Gesamtwehr bleiben aber beide vorläufig noch erhalten. Müller will zwar auch dieses Amt abgeben, wird es aber interimsmäßig über die Wahlen im April hinaus wahrnehmen – falls sich bis dahin kein Nachfolger für ihn findet.

Jäckle dagegen will sich ganz auf seine Aufgaben in der Gesamtwehr konzentrieren können. Er will dort wieder kandidieren. Und er ist überzeugt davon, dass es sinnvoll ist, nicht auch noch eine Funktion auf Führungsebene in der Kernortswehr zu haben. Die Abteilung Hilzingen komme bei diesen Personalunionen einfach immer wieder zu kurz.

Müller wünscht sich personelle Verstärkung

Aber auch ohne Personalunion hält Müller eine stärkere Unterstützung für notwendig. Was er sich für die Feuerwehr wünschen würde, wäre ein Gemeindemitarbeiter, der – optimalerweise – im Feuerwehrhaus die immer mehr zunehmende Dokumentation, die Büro- und Verwaltungsarbeiten erledigt. Müller und die Gemeindeverwaltung sind derzeit in Gesprächen: „Ich bin überzeugt, dass wir eine gute Lösung finden“.

Die Möglichkeit, in Zukunft eventuell wieder wie in den Jahren vor seiner Amtszeit alles in die Hände eines hauptamtlichen Kommandanten zu legen, favorisiert Müller aber nicht. „Das gibt Reibungsverluste“, sagt er. Er weiß, wovon er spricht. Sein Vorgänger war Hilzingens bisher einziger hauptberuflicher FFW-Kommandant. Der Wehr hat das damals nicht gut getan. Die Entscheidung wie es tatsächlich weitergeht, wird der Gemeinderat mit dem zukünftigen Ortsoberhaupt treffen müssen.

Feuerwehrleute vertrauen ihrem Chef

Die Floriansjünger der Abteilung Hilzingen stehen hinter den Entscheidungen ihres bisherigen Kommandanten und seines technischen Stellvertreters. Und sie haben Vertrauen in ihren neuen Chef: Der gerade auf der Hauptversammlung zum Brandmeister beförderte Michael Hägele wurde bei 46 anwesenden Stimmberechtigten mit 45 Ja-Stimmen gewählt. Der neue stellvertretende Kommandant für den technischen Bereich Ronnie Zerbe erhielt 43 Stimmen.