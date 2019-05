von Elisabeth Stauder

Bei seinem Bericht im Rahmen der Hauptversammlung beschränkte sich der Vorsitzende des Sportvereins, Markus Schuck nicht nur auf das abgelaufene Vereinsjahr. Er blickte viel weiter zurück. Er erinnerte an eine Informationsveranstaltung vor drei Jahren, bei der man gemeinsam einen neuen Weg für den Sportverein suchen wollte. Es hatte unter den Mitgliedern und der Bevölkerung eine Umfrage gegeben mit der Suche nach neuen Ideen und der Frage, für was steht der Sportverein, welchen Zweck erfüllt er? Der Verein befand sich damals in einem Tief.

Schuck zitierte nochmals den Auftrag des Vereins laut Satzung und führte aus, wie das Leben in Schlatt ohne die örtlichen Vereine aussehen würde. Wie das nun bei der Hauptversammlung voll besetzte Clubheim zeige und man den Berichten der einzelnen Abteilungen entnehmen könne, sei es gelungen, einen neuen Weg zu finden. Es habe viel Schweiß gekostet, aber das Ergebnis könne sich sehen lassen. Die Berichte der einzelnen Abteilungen bestätigten die Aussage des Vorsitzenden. So freute sich Kassier Florian Sauter über eine deutlich verbesserte Kassenlage.

Manuela Heiß berichtete in Vertretung der Leiterin Denise Heiß über die Zwergengruppe, Sylvia Hentschel vom Kleinkinderturnen, welches sie zusammen mit ihrer Tochter Alina anbietet, und Fabian Balmer vom Bambini Fußball, welches seit vergangenen September im Angebot ist und er zusammen mit Lisa Stauder leitet. Nicole Jäckle gab Zahlen und Fakten zu Stepp Aerobic und Damengymnastik, Henry Kersten zur Seniorengymnastik und Marita Mayer zur Tennisabteilung bekannt.

Neue Trikots dank Sponsoren

Ein schwieriges Jahr hatte die Abteilung Fußball, wie Ralf Seiterle und Corin Geiger in Vertretung des Trainers Bernd Grambau berichteten. Nachdem der SV Büßlingen für den SV Schlatt überraschend am 8. Mai 2018 die Spielgemeinschaft aufkündigte, war es nur dank eines hervorragend arbeitenden Orga-Teams möglich, fristgerecht bis zum 15. Juni eine neue eigene Mannschaft zu melden. Mit dem Finden von Spielern und eines Trainers war es aber nicht getan. Eine Ausstattung mit Trikots und Trainingsanzügen mit neuer Beschriftung sowie Trainingsutensilien war erforderlich. Dies sei durch die Unterstützung vieler Sponsoren möglich gewesen.

Fast 50 neue Mitglieder

Insgesamt bietet der Sportverein nun an fünf Wochentagen 250 Sportstunden im Jahr an. Die sonstigen Aktivitäten des Vereins wie Schrottsammlung, Sommerfest, Teilnahme an Kirchweih und Apres-Ski-Party sowie die Veränderung der Mitgliederzahl von 266 auf 309 waren im Bericht der Schriftführerin Nadja Knöpfli enthalten. Die vom Vorstand vorgelegte und mit Fakten belegte erforderliche geringfügige Erhöhung der Mitgliedsbeiträge wurde von der Versammlung mehrheitlich beschlossen.

Bei den Neuwahlen wurde Johannes Wund zum neuen Schriftführer gewählt, da Nadja Knöpfli nicht mehr kandidierte. Außerdem wurde auf die Gründung einer Boule-Gruppe unter Leitung von Alain Biollay hingewiesen.