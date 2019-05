von SK

Für Singen und Hilzingen wird die Förderung von drei Sportstätten bewilligt. Dies berichtet der CDU-Landtagsabgeordnete Karl Rombach. In Singen erhält die Sanierung des Umkleidegebäudes am Hardtstadion eine Förderung in Höhe von 69 000 Euro. In Hilzingen werden der Neubau eines Kunstrasenplatzes in den Sportanlagen der Hegau-Hallen mit 120 000 Euro und der Umbau und die Sanierung der Wiesentalhalle im Ortsteil Weiterdingen mit 76 000 Euro gefördert.