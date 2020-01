von Ingeborg Meier

Ein Kindergarten-Neubau für zwei Gruppen in Weiterdingen ist unumgänglich. Das steht für alle Verantwortlichen fest. Was dem Gemeinderat aber Kopfschmerzen bereitet, sind die Kosten. Rund 3,5 Millionen Euro betragen sie an diesem Hang-Standort laut dem vom katholischen Träger und Betreiber vorgelegten Planungsentwurf. Auf eine ganz ähnliche Summe kommt die von der politischen Gemeinde beim Büro Raumstadt Architektur, Singen, in Auftrag gegebene Alternativplanung. Auch wenn man noch so sehr knappst und streicht – unter drei Millionen Euro wird dort wohl keinesfalls gebaut werden können.

Anderer Standort könnte günstiger sein

Für CDU-Gemeinderat Sebastian van Wambeke stand damit fest, dass man nochmals die Standortfrage aufrollen sollte – zumal im Neubaugebiet Steppbachwiesle im Hilzinger Kernort im nur leicht geneigten Gelände gerade der Spatenstich für einen neuen Kindergarten gefallen ist. Die Kosten für diesen werden – obwohl er dreigruppig wird – aktuell auf nur 1,8 Millionen Euro beziffert.

Wird ein Multifunktions-Raum mehr kosten? Das ist noch unklar.

Nicht nur die Kosten sind für das Gremium ein Problem. Der Abmangel, den die Gemeinde an den katholischen Träger bezahlt, beträgt bei Betriebskosten und Baukosten derzeit 90 Prozent. Zum Neubau würde das erzbischöfliche Ordinariat Freiburg die restlichen zehn Prozent beisteuern. Das Grundstück gehört der katholischen Kirchengemeinde. „Trotzdem sind wir nicht der Bauherr, das ist die Kirche“, brachte Rätin Andrea Baumann (SPD/UL) das auf den Punkt, was sie und ihre Ratskollegen bewegt. So würde sich der katholische Träger ein Gebäude wünschen, dessen oberer Stock mehrfach funktional unter anderem auch als Treffpunkt und als Begegnungszentrum zu nutzen wäre. Dies hat der von der Kirche mit der Planung beauftragte Architekt Martin Frei aus Radolfzell in seinen Planungsentwurf eingearbeitet.

Doch die Kirche wünscht sich diesen Begegnungsort. Und der Ortschaftsrat hat zugestimmt.

Welche Mehrkosten das für den Neubau bedeuten würde, ist aktuell nicht klar. Ebenso unklar ist, inwieweit die politische Gemeinde dafür finanziell aufkommen müsste oder würde. Der Gedanke, hier einen Raum für wohl vorwiegend kirchliche Zwecke auf irgendeine Art und Weise mit zu finanzieren, gefiel aber keineswegs allen Gemeinderäten.

Weiterdingen selbst sieht darin aber offenbar kein Problem: Der Ortschaftsrat habe sich für die von der Kirche vorgelegte Planung ausgesprochen, appellierte Ortsvorsteher Egon Schmieder in der Gemeinderatssitzung. Mit diesem Neubau würde ein Signal für den Ort gesetzt. Man solle sich an das Versprechen halten, dass in Weiterdingen 2022 einen neuer Kindergarten stehe, so auch FDP-Gemeinderat Sigmar Schnutenhaus. Das Geld dafür sei ja bereits eingestellt.

Nun soll es weitere Gespräche geben

Bürgermeister Rupert Metzler wird nun ein weiteres Mal mit dem Stiftungsrat, dem Pfarrgemeinderat und Pfarrer Thorsten Gompper das Gespräch suchen, wie er versicherte. Der Gemeinderat soll dann in der übernächsten Sitzung entscheiden, wie der Kindergarten-Neubau aussehen soll.

