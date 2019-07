Einen ansprechenden Sonntagsausflug unternahm Gesangslehrerin Musikdirektorin Ulrike Brachat mit ihren Schülern. Bereits früh morgens im Zug konnten sie mit ihrem Gesang die vielen Mitreisenden begeistern. Über den roten Teppich vom SWR zum Auftritt – das weckte bei den Sängern ein besonderes Gefühl. Mit ansprechenden und anspruchsvollen ausgewählten Songs, mehrstimmig in a-capella-Sätzen gesungen, trotzte die Sängerschar der Sommerhitze. Anschließend reist die Truppe weiter zum Musical-Besuch. Beglückt von schönen menschlichen Begegnungen und erfüllt von Musik und Gesang kamen sie spät abends glücklich am Singener Bahnhof an.

Claudia Speichinger

- Sekretariat -

Jugendmusikschule Westlicher Hegau e.V.

Hauptstr. 61a, 78247 Hilzingen

Tel. 07731-92 47 6

Fax 07731-92 47 80

e-mail:info@jumu-hegau.de

Internet:www.jumu-hegau.de