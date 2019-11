CFE Indep. Singen zog dem FC Hilzingen das Fell über die Ohren: 1:6 lautete das bittere Resultat aus Sicht des Gastgebers.

Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Florian Bschorr sein Team in der 17. Minute. Ein lupenreiner Hattrick! Dieses Kunststück gelang Marcel Simsek mit den Treffern (22./23./41.) zum 3:1 für CFE Indep. Singen. Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. Mit dem 4:1 von Rene Greuter für CFE Indep. Singen war das Spiel eigentlich schon entschieden (49.). Die Gäste stellten in der 62. Minute personell um: Michael Auer ersetzte Adrian-Roberto Ghisa und damit ein nomineller Verteidiger den anderen. Hilzingen tauschte zwei etatmäßige Verteidiger: Domenik Bucher ersetzte Patrick Bucher (62.). Simsek beseitigte mit seinen Toren (72./92.) die letzten Zweifel am Sieg von CFE Indep. Singen. Kurz vor dem Ende des Spiels nahm CFE Indep. Singen noch einen Doppelwechsel vor, sodass Francesco Santoro und Thalis Bonassa für Andre Vilanova Ferreira und Steffen Drochula weiterspielten (85.). CFE Indep. Singen überrannte den FCH förmlich mit sechs Toren und fährt so mit einem verdienten Sieg in der Tasche nach Hause.

Trotz der Schlappe behält der FC Hilzingen den achten Tabellenplatz bei. Insbesondere an vorderster Front kommt der FCH nicht zur Entfaltung, sodass nur 14 erzielte Treffer auf das Konto von Hilzingen gehen. Die Situation beim FC Hilzingen bleibt angespannt. Gegen CFE Indep. Singen kassierte man bereits die zweite Niederlage in Serie.

Bei CFE Indep. Singen präsentierte sich die Abwehr angesichts 27 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (36). Nach elf Spieltagen und nur zwei Niederlagen stehen für CFE Indep. Singen 17 Zähler zu Buche. CFE Indep. Singen befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen acht Punkte.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher vier Siege ein.

Hilzingen stellt sich am Samstag (14:30 Uhr) beim TSV Aach-Linz vor, einen Tag später und zur selben Zeit empfängt CFE Indep. Singen den SV Deggenhausertal.