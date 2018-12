von Ingeborg Meier

In den Genuss dieser temperamentvollen Gesangsdarbietung kommen die Besucher im Rahmen dreier neuer Projekte der Schülerfirma, die der Schule die Nominierung für den Würth-Bildungspreis eingetragen haben. Alle stehen unter dem Thema "Get in Touch" – übersetzt: kommt in Kontakt. Mit diesem Motto legt die Schülerfirma dar, dass sie nun über den schulinternen Wirkungskreis hinaus in Erscheinung treten will: Mit besonderen Musik-, Kunst und Theaterveranstaltungen mit nationalen und internationalen Gästen, zu denen die Öffentlichkeit eingeladen ist. Mit Gesprächs- und Genussabenden im Schulrestaurant.

Ihr seid willkommen, heißt es auch auf einem der Info-Banner zu den Projekten, mit denen die Schülerfirma bei der Nominierung für den Würth Bildungspreis punkten konnte. Attraktiv ist für die in Hilzingen beheimatete private Gemeinschaftsschule mit nunmehr auch gestarteter Oberstufe nicht nur das Preisgeld. Der Schulleitung und den Schülern ist die einjährige Begleitung und das Coaching der Schülerfirma durch Würth ebenfalls sehr wichtig.

Einen erfolgreichen Auftakt hatte die Projektreihe am Freitag mit einem Burger-Essen. Jeder der mehr als 70 Gäste konnte sich seinen Hamburger zusammenstellen, der ihm dann an gedeckten Tischen serviert wurde.

Das Watoto-Kinderchor–Konzert "Signs & Wonders" ist nun die zweite Veranstaltung. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten. Watoto ist ein freikirchliches Hilfsprojekt. Seit 1994 tourt der Watoto-Kinderchor als Botschafter für Millionen hilfsbedürftiger afrikanischer Kinder und Frauen. Unter den Zuschauern befanden sich schon die Queen von England, Präsident George Bush sowie das englische, australische, kanadische und schottische Parlament. An der Christlichen Schule tritt der 40-köpfige Chor bereits zum zweiten Mal auf. Die Kinder, die mit mitsingenden erwachsenen Betreuern reisen, sind privat bei Schülerfamilien untergebracht.