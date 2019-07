von SK

In der jüngsten Vergangenheit sind im Hegau gleich mehrfach Baucontainer von Dieben heimgesucht worden. Wie die Polizei infomrierte, ist in der Zeit von Mittwoch, 16.15 Uhr, auf Donnerstag, 7 Uhr, der nächste Container aufgebrochen worden. Laut Polizeiangaben haben sich Unbekannte auf bislang unbekannte Weise Zutritt zu einem Container auf einer Baustelle in der Straße Killwies verschaft. Die Einbrecher entwendeten mehrere hochwertige Baumaschinen im Wert von mehreren Tausen Euro. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeiposten Gottmadingen unter der Telefonnummer (0 77 31) 14 37 0 zu melden.