Das von der Grünen-Landtagsabgeordnete Dorothea Wehinger ins Leben gerufene Fachgespräch „Runder Tisch GMS“, das zweimal im Jahr jeweils in einer anderen Gemeinschaftsschule stattfindet, war dieses Mal zu Gast bei der privaten Christlichen Schule in Hilzingen. Dies schreibt das Wahlkreisbüro der Abgeordneten in einer Pressemitteilung.

Fachgespräch dient der Vernetzung

„Ich freue mich sehr, dass es in meinem Wahlkreis Singen/Stockach gleich sieben erfolgreich etablierte Gemeinschaftsschulen gibt. Diese Dichte ist im Vergleich zu anderen Kreisen in Baden-Württemberg etwas ganz Besonderes“, eröffnete die Landtagsabgeordnete die Runde. Das Fachgespräch dient in in erster Linie der Vernetzung und dem Austausch der Schulleiterinnen und Schulleiter der Gemeinschaftsschulen im Hegau. Darüber hinaus steht auch immer ein besonderes Anliegen zur Diskussion.

Als Referent war der stellvertretende Vorsitzende des Vereins für Gemeinschaftsschulen Baden-Württemberg, Joachim Friedrichsdorf aus Tübingen, mit dabei. Der Verein war laut Mitteilung maßgeblich daran beteiligt, die Gemeinschaftsschulen in der Bildungslandschaft in Baden-Württemberg zu etablieren und sie weiterhin zu unterstützen.

Dialog mit Leitern von Grundschulen

„Die Gemeinschaftsschule stellt die individuelle Förderung der Schülerinnen und Schüler in den Mittelpunkt und bereitet diese wohnortnah und bestmöglich auf alle Bildungsabschlüsse vor. An der Christlichen Schule in Hilzingen geht bereits der zweite Jahrgang in die Oberstufe und damit zum Abitur“ freute sich Dorothea Wehinger.

Damit der Übergang von der Grundschule in weiterführende Schulen zielführender gelingen kann, waren Schulleiter von Grundschulen zum Dialog eingeladen. Gemeinsam wurde auch der Frage nachgegangen, warum viele Kinder aus der Grundschule nicht an der eigenen Gemeinschaftsschule weitermachen. Sind auf der einen Seite sicherlich psychologische Gründe die Ursache – das „Bleiben“ am Ort ist für viele weniger attraktiv als das „Weggehen“ – bedarf es auf der anderen Seite sowohl für die Kinder als auch für die Eltern einer besseren Beratung.

Lernen ohne Notendruck

„In der Gemeinschaftsschule können die Begabungen der Schüler individuell gefördert werden und jeder kann in dem Tempo lernen, das er oder sie benötigt. Auch den Notendruck, der für viele Kinder belastend ist, gibt es so in der Gemeinschaftsschule nicht“, fassten die Schulleiter die Vorteile zusammen und schlugen vor, die Schüler der vierten Klasse bereits in den Klassen der Gemeinschaftsschule hospitieren zu lassen, um schon vor der Entscheidung den Schulalltag dort besser kennenlernen zu können.

Auch die große Zahl der Rückkehrer aus den Gymnasien und Realschulen an die Gemeinschaftsschulen, was sich für alle Beteiligten als schwierig darstellt, ließe sich durch eine bessere Beratung im Vorfeld verringern. So waren sich zum Ende des Treffens alle einig, dass ein intensiverer Austausch zwischen Grundschule und Gemeinschaftsschule wichtig und notwendig ist, und sich der „Runde Tisch GMS“ deshalb auch in Zukunft um die Vertreter der Grundschulen erweitern wird.