Mit dem 51-jährigen Sauldorfer Rüdiger Marx hat ein weiterer Kandidat seinen Hut in den Ring zur Bürgermeisterwahl in Hilzingen geworfen. „Mir geht es darum, gemeinsam mit den Bürgern eine neue Bewegung anzustoßen und für frischen Wind zu sorgen“, sagt der gebürtige Tübinger.

Der ausgebildete Maler arbeitete nach eigenen Angaben zuletzt als Projektleiter zwölf Jahre bei einem großen Malerbetrieb. „Projekte zeit- und punktgenau umzusetzen, dieses Wissen möchte ich ins Rathaus tragen“, so Marx. Einer parteipolitisch vorgegebenen Linie wolle er nicht folgen, sondern mit den Bürgern Lösungen erarbeiten. Besonders das hohe Maß an bürgerschaftlichem Engagement in der Gemeinde habe ihn beeindruckt.

Hilzingen sei ihm – nicht zuletzt auch durch familiäre Beziehungen – sehr ans Herz gewachsen. Aber auch Themen wie Familie und Umweltschutz interessieren Marx und sollten laut in Hilzingen verstärkt ein Thema sein. Privat bewegt ihn der Sport: „Ich war viele Jahre Trainer, Handballschiedsrichter und Lehrwart“, so Marx, der in den nächsten Wochen Präsenz in Hilzingen zeigen will, um die Menschen persönlich kennenzulernen.