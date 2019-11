von Elmar Veeser

Die seit 2018 bestehende Privat-Initiative „Schüler helfen Schülern“, die vom Helferkreis Initiative offenes Hilzingen ins Leben gerufen wurde, präsentierte sich im August-Dietrich-Saal in Hilzingen der Öffentlichkeit und bekam vom Präsidenten des Rotary-Clubs Radolfzell-Hegau, Michael Hohner, einen Scheck über 500 Euro überreicht.

Es sei ihr dreizehnjähriger Bruder Fabian gewesen, so erzählt die siebzehnjährige Alina Bothe den Gästen im August-Dietrich-Saal in Hilzingen, der sie dazu motiviert habe, bei der Initiative „Schüler helfen Schülern“ mitzumachen, weil es ihr imponiert habe, wie ihr Bruder dem elfjährigen Baccar, der ursprünglich aus dem Irak stamme, mit viel Freude und Einsatz beim Lernen geholfen habe.

Hilfe beim Lernen der Sprache

Alina unterstützt nun auch schon seit längerer Zeit dessen vierzehnjährige Schwester Shanya bei den Hausaufgaben. Sie treffen sich einmal pro Woche in der Wohnung der Flüchtlingsfamilie. Fabian Bothe ergänzt dann, dass es nicht allein um den Deutsch-Unterricht gehe, auch bei anderen Fächern helfe er, denn etwa bei Mathe sei es nicht einfach, die Textaufgaben zu verstehen.

Auch die fünfzehnjährige Isabelle Rozée ist bei der Initiative mit dabei und fährt mit dem Bus nach Weiterdingen, um Rana bei den Hausaufgaben zu helfen. Aufgrund der schlechten Busverbindung hilft ihre Mutter manchmal aus und fährt ihre Tochter dorthin.

Projekt startete 2018

„Schüler helfen Schülern“ sei 2018 ins Leben gerufen worden, derzeit gebe es fünf Lernpaare erklärt Andreas Schmid von der Initiative offenes Hilzingen (IoH). Dabei würden Realschüler und Gymnasiasten aus Singen den aus dem Irak, Afghanistan und Syrien stammenden Schülern der Peter-Thumb-Schule in Hilzingen bei den Hausaufgaben helfen.

Dies sei zwar ein schöner Anfang, doch noch mehr Schüler würden gebraucht, denn in Hilzingen lebten derzeit 130 Flüchtlinge, davon viele schulpflichtige Kinder. Deshalb sei das Geld, für das sich Andreas Schmid dann beim Rotary Club Radolfzell-Hegau bedankte, auch sehr willkommen.

Sport und Musik als Integrationshelfer

Der Präsident des Rotary-Clubs Radolfzell-Hegau, Michael Hohner, berichtete, dass man im Club schnell einig gewesen sei, dass die 500 Euro, die aus der Alfons-und-Maryana-Böhringer-Stiftung stammten, hier gut und sinnvoll genutzt würden. Die Erträge aus der Stiftung, über die sowohl der Rotary Club in Radolfzell als auch der in Singen verfügen dürfe, kämen Kindern und Jugendlichen im Landkreis Konstanz zu Gute.

Integration funktioniere besonders gut über den Sport, wie Andreas Schmid ergänzte, denn Flüchtlinge spielten Fußball beim FC Hilzingen. Fünf Mädchen, die aus Syrien und Tschetschenien stammten, lernten Gitarre an der Jugendmusikschule Westlicher Hegau. Die vierunddreißigjährige Shayan Ismail, deren Kinder von der „Schüler helfen Schüler“-Initiative profitieren, dankte ausdrücklich und herzlich allen Beteiligten für die Hilfe, die ihren Kindern zugutekommt.

Kontakt: Wer bei der Schülerinitiative mitmachen will, kann sich unter info@InitiativeoffenesHilzingen.de informieren oder die 07731/319740 anrufen.