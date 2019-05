von Elmar Veeser

Vor den Augen vieler interessierter Beobachter waren auch die Duchtlinger Feuerwehr mit ihrem Tragkraftspritzenfahrzeug sowie die Hilzinger mit einem Löschgruppenfahrzeug in die Übung eingebunden. Die Jahreshauptprobe fand dieses Mal unter sehr realistischen Bedingungen statt: Der Wohntrakt eines alten, unbewohnten Bauernhofes diente als Übungsobjekt, wobei ein Brand im ersten Obergeschoss mit eingeschlossenen Personen angenommen wurde.

Vor den Augen der vielen Zuschauern quoll dann auch sehr viel Rauch aus einem Zimmer im Obergeschoss. Abteilungskommandant Peter Butsch moderierte den nun folgenden Feuerwehreinsatz und gab als erstes den Hinweis, dass diejenige Person, die den Notruf abgesetzt habe, vor Ort stehen bleiben solle, damit die anrückenden Einsatzkräfte keine Zeit verlören. Der Einsatzleiter der Weiterdinger Feuerwehr bei dieser Übung, Roman Storz, der an der gelben Weste zu erkennen war, wies dann seine Truppe ein.

Rettung der mit Leinen gesicherten Opfer

Kommandant Peter Butsch erläuterte dann die weiteren Aktionen: die Rettung durch die zwei Trupps, wobei die eine mithilfe einer Steckleiter zu den Eingeschlossenen über die Fenster vordrang, während die anderen Feuerwehrleute unter Atemschutz über die Eingangstüre eindrangen.

Während der Brand mithilfe des Tragkraftspritzenfahrzeugs (TSF), das mit einem Wassertank ausgerüstet ist, bekämpft wurde, konnten die mit Leinen gesicherten Opfer über das Fenster per Leiter aus der brennenden Wohnung befreit werden. Inzwischen war auch die Duchtlinger Feuerwehr vor Ort, indem sie die Wasserversorgung vom Hydranten zum TSF aufbauten und die Weiterdinger Kollegen bei der Rettung der Opfer unterstützten.

Viel Lob für den Einsatz der Feuerwehrkameraden

Auch ein Löschgruppenfahrzeug aus Hilzingen kam dazu, um mit seinem Löschttrupp das Übergreifen des Feuers vom Wohntrakt auf die Ökonomiegebäude zu verhindern. Schließlich kümmerte sich das DRK, das mit seinem Einsatzfahrzeug ebenfalls beteiligt war, um die Opfer.

In der anschließenden Übungskritik fand der Hauptkommandant der Hilzinger Wehr, Jean Pierre Müller, nur anerkennende Worte für die Leistungsfähigkeit des Ausrückebereich II der Hilzinger FFW, zu der die Feuerwehrabteilungen Weiterdingen und Duchtlingen zählen. Bürgermeister Rupert Metzler dankte in seiner Ansprache den Feuerwehrleuten, die ihre Freizeit dafür opferten, um andere zu retten.

Der Weiterdinger Ortsvorsteher Egon Schmieder freute sich besonders darüber, dass so viele junge Menschen bei der Feuerwehr aktiv sind, und schließlich bedankte sich Abteilungskommandant Peter Butsch auch bei der Bevölkerung, die so reges Interesse an der Arbeit der Feuerwehr zeige, und schließlich auch bei seinen Feuerwehrkameraden für deren großen Einsatz.