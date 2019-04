von Ingeborg Meier

Gespannte Aufmerksamkeit war den Schauspielern des Kölner Tournee-Theaters für Kinder und Jugendliche Comic On! sicher. Denn bei „Rausgemobbt 2.0“ ging es um ein Thema aus dem Alltag der 120 Schüler der sechsten bis achten Klassenstufen: Um Cybermobbing, Medienkompetenz und die missbräuchliche Nutzung von Handys und Computern – packend inszeniert und nachfolgend von und mit dem pädagogisch geschulten Darstellerteam Lena Sommer, Julia Knorst und Yannick Hehlgang mit vielen Erklärungen ausführlich diskutiert.

Was die Sozialarbeiterin erzählt

Cybermobbing sei ein großes Problem, so Johanna Heinz, Sozialarbeiterin an der Hilzinger Gemeinschaftsschule. Deshalb ist sie froh, dass sie durch die Aufstockung ihrer Arbeitszeit und auch die finanzielle Unterstützung der Sparkasse Engen-Gottmadingen sehr viel mehr Präventivarbeit mit den Schülern machen kann. Mindestens zweimal wöchentlich werde das Thema an sie herangetragen, so Heinz.

Die Dunkelziffer liege sicherlich viel höher. „Schauen Sie mal, was mir passiert ist“, heiße es. Und dann zeigten ihr die Schüler – oder auch Eltern – die Beleidigungen auf Whats App, Instagram und Facebook und Co., und die verunstalteten Bilder, die dort geteilt würden.

Für die digitale Welt sensibilisieren

Das pädagogische Konzept des Tournee-Theaters hält sie für ausgesprochen gut. Comic On! stelle auch Material für die Nacharbeit mit den Schülern zur Verfügung. Es sei unheimlich wichtig, dafür zu sensibilisieren, was passieren kann, wenn die Welt immer digitaler werde, so die Sozialarbeiterin.

Welche Beweggründe Mobbing und seine Spielart im Netz unterliegen und was Mobbing anrichten kann, war den Kindern und jungen Leuten durchweg bewusst. Weniger aber, dass Cybermobbing, die Verletzung des Rechts auf das eigene Bild und das Versenden von gewaltverherrlichendem oder pornografischem Material unter Umständen Straftaten seien.