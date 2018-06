Ein mutmaßliches Mitglied einer Erpresserbande konnte die Polizei in Twielfeld am Fuße des Hohentwiels am Freitag gegen Mittag festnehmen. Wie Polizeisprecher Bernd Schmidt gegenüber dem SÜDKURIER bestätigt, werde gegen den Tatverdächtigen ermittelt. Er soll im Rahmen eines Trickbetrugs versucht haben, 10.000 Euro von einem Hilzinger Ehepaar zu erbeuten.

Vereitelt wurde der Erpressungsversuch nicht zuletzt dank der Geistesgegenwärtigkeit des 70-jährigen Ehemanns, der rechtzeitig die Polizei informierte. Er stand während der Geldübergabe über sein Handy im Kontakt mit dem Polizeirevier in Singen.

Als der Tatverdächtige die Flucht ergriff, nahm der Mann die Verfolgung auf, sodass die Polizei den Mann im Zuge einer Fahndung ergreifen und festnehmen konnte. Mehrere Einsatzfahrzeuge waren mit Blaulicht unterwegs, um dem mutmaßlichen Übeltäter den Weg abzuschneiden.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein