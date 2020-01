In Hilzingen sind Wahlen und Neuanfang zur Zeit ein großes Thema. Nicht nur auf politischer Ebene, wo sich sieben Kandidaten um das Amt des Bürgermeisters bewerben. Auch in der evangelischen Kirchengemeinde gab es Wahlen. Und es steht ein Neuanfang bevor.

Zwei neue Kirchengemeinderäte

Los ging es vergangenes Jahr mit dem Amtsantritt des neuen evangelischen Pfarrers Michael Weber. Und nun beginnt auch der neue Kirchengemeinderat seinen Dienst. Er besteht aus vier erfahrenen Mitgliedern – und aus zwei neu gewählten Kirchengemeinderäten.

Dies passt ganz gut zur Aufbruchstimmung, die Pfarrer Michael Weber zum Ausdruck bringt: „Ich freu mich, unsere Ideen umzusetzen – dabei einerseits neue Wege zu gehen und andererseits Traditionen zu pflegen.“

Menschen sollen sich zuhause fühlen

Große Herausforderungen stünden für die Kirche an, sagt der Pfarrer. Er erläutert: „Wir haben ein richtig gutes Angebot. Die Frage ist, wie wir die passenden Möglichkeiten finden, Menschen anzusprechen. Wir wünschen uns, dass sich Menschen bei uns zuhause fühlen. Und das angesichts zunehmender Kirchenferne in der Gesellschaft.“

Für die neue Aufgabe wurden die Mitglieder des neuen Kirchengemeinderates in einem Gottesdienst in der Paul-Gerhardt-Kirche in Hilzingen gesegnet. „Der Gottesdienst war feierlich“, sagt Pfarrer Weber. Gerald Beisel wurde für seinen Einsatz während der Vakanzzeit gedankt. Baisel zeigte sich gespannt auf die Zukunft: „Pfarrer Weber hat viele gute und spannende Ideen, die es wert sind, angegangen zu werden.“

Kuchen für Erika Müller

Außerdem überreichten Kinder aus dem Kindergottesdienst einen Kuchen an Erika Müller. Sie hatte als Kirchendienerin 20-jähriges Dienstjubiläum – und dazu noch ihren 82. Geburtstag.

Der Kirchengemeinderat leitet die Gemeinde, berät und entscheidet über geistliche, finanzielle, rechtliche und verwaltungsmäßige Angelegenheiten. Er trägt Verantwortung für Verkündigung, Seelsorge und Diakonie in der Pfarrgemeinde.