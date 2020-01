Alles auf einen Blick – so lässt sich der Inhalt der neuen „WIR“-Broschüre der Gemeinde Hilzingen zusammenfassen. Auf mehr als 93 Seiten präsentieren sich ortsansässige Betriebe, Dienstleister und Freiberufler der unterschiedlichsten Branchen.

Dazu gibt es nützliche Adressen, Tipps zu vielen Fragen des täglichen Gemeindelebens und Informationen über Bildungs- und andere öffentliche Einrichtungen, über ärztliche und Notfallversorgung, Gemeinderat, Rathaus und vieles mehr.

Seit acht Jahren ein großer Erfolg

„Das Potential der Gemeinde in einer Broschüre vorzustellen, war mir eines der wichtigen Themen zu Beginn meiner Amtszeit“, sagte Bürgermeister Rupert Metzler bei der Vorstellung. Seine Idee kam an, die Resonanz der Firmen war schon bei der ersten Auflage vor acht Jahren groß.

Anstoß gab die von Grafikdesignerin Ulrike Stiller gestaltete Broschüre der Stadt Aach, gemeinsam mit ihr wurde der Umfang für die Hilzinger Ausgabe um Gemeindeinformationen erweitert. So werden auch die fünf Ortsteile vorgestellt, aufgeführt sind Telefonnummern der Abteilungen der Verwaltung, die neu gewählten Gemeinderäte und die Ortschaftsräte, Schulen, Kindergärten, Pfarrämter und Arztpraxen.

Besonders interessant für Neubürger

Im Zweijahres-Rhythmus herausgegeben, sei die vierte Auflage für Neubürger, aber auch für alt eingesessene Bürger der Gemeinde interessant. „Viele wissen gar nicht, was es alles gibt“, weist Ulrike Stiller darauf hin, dass große wie auch kleine Firmen aufgeführt sind, neue hinzukamen, Adressen und Telefonnummern sich verändert hätten.

Was in der Broschüre fehlt, sind die Vereine. Grund dafür sei die neue Datenschutzverordnung. „Knapp 100 Vereine anzuschreiben und auf Antwort zu warten, ist vom Arbeitsaufwand her gar nicht möglich“, erklärt Stiller. Im Zeitalter der Digitalisierung wird es auch die letzte gedruckte Broschüre sein. Schon heute ist sie über einen Link auf der Webseite der Gemeinde eingestellt. Die Print-Ausgabe wird kostenlos an die Bürger verteilt.