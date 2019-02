Eine schöne Innerorts-Lage, vom obersten Geschoss weite Ausblicke in die schöne Hegau-Landschaft, eine gute Verkehrsanbindung mit der Bushaltestelle fast vor der Tür und alle wichtigen Infrastruktur-Einrichtungen in geringer Entfernung: Ob Senioren oder junge Familien – sie finden in den vier neuen Mehrfamilienhäusern in der Hardstraße 37, 37a, 39 und 39a in Worblingen alles, was man zum Leben braucht, in nächster Nähe. „Kindergärten, Schulen, Ärzte, Apotheken sind in wenigen Minuten fußläufig zu erreichen,“ sagt Rainer Oßwald. Der Architekt hat die Neubauten für drei private Bauherren und den Bauträger Oßwald Wohnbau GmbH Riedheim geplant, dessen Geschäftsführer er ist. Vermittelt wurde das Grundstück von Erich Manz, Manz Immobilien-Management Radolfzell. Manz hat auch die Bauherren und den Bauträger zusammengebracht und ist für die Hausverwaltung zuständig.

Insgesamt sind hier in Massivbauweise 24 Zweieinhalb- bis Viereinhalb-Zimmer-Wohnungen mit einer Wohnfläche von 73 bis 111 Quadratmetern entstanden. Die Anlage mit zwei Vollgeschossen und einer Penthouse-Ebene besticht mit einer zeitgemäßen Architektur, einem kleinen Kinderspielplatz im begrünten Innenbereich und einer gehobenen, individuell ausgeführten Ausstattung mit bodentiefen Fenstern, die für viel Licht sorgen, und großen Balkonen.

Alle Wohnungen sind barrierefrei und von der Tiefgarage mit 24 Stellplätzen direkt mit dem Aufzug zu erreichen. Zwölf weitere Stellplätze stehen im Außenbereich zur Verfügung. Eine ansprechende Farbgestaltung in hellen Grautönen, ein modernes Energie- und Lüftungskonzept, und ein guter Wärme –(KfW 55) und Schallschutz sorgen nicht nur für ein angenehmes Wohngefühl, sondern auch für geringe Heizkosten. Für wohlige Temperaturen sorgt eine Luftwärmepumpe, der Spitzenbedarf wird über Strom abgedeckt.

Realisiert wurde die Wohnanlage in nur 16 Monaten. Die Zusammenarbeit mit den Handwerksbetrieben und den Fachbüros schildert der Architekt, der auch die Bauleitung inne hatte, als ausgezeichnet. Wer Interesse an einer der Wohnungen hätte, kommt hier allerdings nicht mehr zum Zug: Alle Wohnungen sind von ihren Eigentümern und Mietern bereits bezogen.

„Kindergärten, Schulen, Ärzte, Apotheken sind in wenigen Minuten fußläufig zu erreichen.“

Rainer Oßwald,

Oßwald Wohnbau GmbH