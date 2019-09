von Ingeborg Meier

Mit den Kommunalwahlen im Mai hat sich die Freie Wähler-Fraktion (FW) im Hilzinger Gemeinderat erheblich verjüngt. Drei ihrer neuen Mitglieder sind weniger als vierzig Jahre alt.

Vertretung für jüngere Wähler

Dass sie in den Rat eingerückt sind, schreiben Martin Beschle, Michael Jäckle und Marco Russo nicht nur ihrer Popularität auf Grund ihrer Vereinsarbeit zu. Sie meinen, dass insbesondere die jüngeren Wähler ihre Interessen auch durch Räte ihrer Altersgruppen vertreten sehen wollen.

Michael Jäckle möchte sich gerne in die Zukunft des Dorfes einbringen und Verantwortung übernehmen. Neu ist das für ihn nicht. Der 37-jährige Maschinenbauingenieur, der mit seinem Bruder eine Biogas-Anlage betreibt und auch noch Lohnunternehmer ist, bringt sich seit Jahren intensiv als Vorsitzender in den Musikverein Hilzingen ein.

Engagement ist selbstverständlich

Engagement in den Vereinen und Institutionen – und damit Vereinsförderung als wichtiges kommunalpolitisches Thema – ist auch für die beiden anderen neuen Räte selbstverständlich.

Martin Beschle, der im Rat den Ortsteil Weiterdingen vertritt, ist in der dortigen Feuerwehr-Abteilung aktiv. Marco Russo, Vertreter des Ortsteils Riedheim und mit 23 Jahren Hilzingens jüngstes Ratsmitglied, mischt im Narrenverein Klavbachstrueli und beim Fußball mit, und pfeift unter anderem als Schiedsrichter im Bezirksausschuss. Beide sind Ortschaftsräte.

Stolz auf „so viel Vertrauen“

Marco Russo studiert Politik und Verwaltung in Konstanz. Von daher war für ihn schon länger klar, dass er gerne ein kommunalpolitisches Ehrenamt übernehmen würde. Gleich beim ersten Mal den Sprung in den Gemeinderat geschafft zu haben, betrachtet er als Bestätigung dafür, bisher mit seinem Engagement auf dem richtigen Weg gewesen zu sein.

Gemeinderats-Kollege Martin Beschle kann ihm da nur beipflichten: „Ich bin stolz darauf, dass die Wähler mir auf Anhieb so viel Vertrauen geschenkt haben.“

Für die Landwirtschaft

Durch ihre Arbeit sind Michael Jäckle und Martin Beschle – der 29-Jährige ist Automatisierungsmechaniker und Landwirt – damit konfrontiert, dass die Landwirtschaft ihrer Meinung nach pauschal und nicht den Tatsachen entsprechend vom Klimawandel über das Artensterben bis hin zum Feinstaub für alle Missstände in Umwelt und Natur verantwortlich gemacht werde.

Diesbezügliche Entscheidungen des Rats – Stichwort zum Beispiel „Pestizidfreie Gemeinde“ – möchten sie gut durchdacht wissen. Umweltschutz bedeutet für Russo auch den Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs. „Auf dem Land bin ich auf einen guten ÖPNV angewiesen wenn ich auf das Auto verzichten will.“

Jugendarbeit und Freibad

Was Hilzingens Wachstum angeht, sehen Michael Jäckle und Martin Beschle die Gemeinde an eine Grenze gekommen. Ihm sei die Erhaltung von Hilzingens dörflichem Charakter wichtig, so Jäckle. „Lieber eine gute Infrastruktur für alle jetzigen Hilzinger, als den Fokus auf immer mehr Bevölkerungswachstum legen.“

Als weitere Themen ihrer künftigen Arbeit im Hilzinger Gemeinderat nennen die neuen Räte unter anderen die Jugendarbeit inklusive Erhaltung und Belebung des Jugendtreffs und die Sorge für das Freibad.