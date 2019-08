von Ingeborg Meier

Die Freien Wähler (FW) stellen im jetzigen Gemeinderat mit sieben Mandaten die stärkste Fraktion. Alexander Baur und Heidi Schmidle sind zwei der insgesamt fünf neuen Räte auf der Freien Wähler–Bank.

Gärtner und Feuerwehrmann

Sowohl Baur, der als einer der beiden Vertreter des Ortsteils Duchtlingen im Rat sitzt, als auch Schmidle bringen viele Bezugspunkte zu ihrer Heimatgemeinde mit. Baur ist vielen aus seiner Zeit als hauptamtlicher Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Hilzingen bekannt.

Darüber hinaus verdient der gelernte Gärtner sein Geld zum großen Teil – auch im Auftrag der Gemeinde Hilzingen – mit der Grün-, Garten- und der Friedhofspflege. „Ich denke, ich habe einen guten Einblick in vieles in der Gemeinde“, sagt er.

Bürokauffrau und Landwirtin

Ähnlich sieht das Heidi Schmidle. Die gelernte Bürokauffrau ist gemeinsam mit ihrem Mann Reinhard im eigenen landwirtschaftlichen Betrieb tätig. „Da bekommt man vieles mit und sieht die Gemarkung mit ganz anderen Augen.“ Heidi Schmidle war schon ihr Leben lang politisch interessiert, aber nicht politisch engagiert.

Das will sie nun ändern. „Ich habe jetzt die Zeit dafür“, sagt die 58-Jährige, die nun auch bei den bevorstehenden Vorstandswahlen der Freien Wähler kandidieren will. „Meine Kinder sind erwachsen, mein zweites berufliches Standbein als Viehhändlerin habe ich vor kurzem aufgegeben.“ Den endgültigen Ausschlag für ihre Kandidatur bei den Kommunalwahlen habe dann ihr Frust angesichts der bisherigen Resultate der Innerortssanierung gegeben.

Für die Entwicklung aller Ortsteile

Baur fühlt sich als Vertreter Duchtlingens im Rat zwar für diesen Ortsteil verantwortlich. Aber ihm liege die Vertretung und Entwicklung aller Ortsteile inklusive des Kernorts am Herzen, betont er. Seine Ratskollegin betrachtet das genauso. Es gehe ihr als Gremiumsmitglied um die ausgewogene Weiterentwicklung der Gesamtgemeinde mit all ihren Teilorten, so Schmidle.

Alexander Baur sieht den Auftrag seiner Wähler unter anderem darin, sinnvoll und nachhaltig mit den Finanzen zu wirtschaften. „Mit dem Hallenbau in Weiterdingen, den geplanten neuen Kindergärten, und mit der Straßen-, Leitungs- und Kanalsanierung kommen auf die Gemeinde massive Aufgaben zu – und die kosten Geld“, sagt der 49-Jährige.

Thema Familienfreundlichkeit

Bei Heidi Schmidle nimmt nicht nur ein attraktives Ortszentrum einen hohen Stellenwert ein, auch die Infrastruktur insgesamt. Familienfreundlichkeit ist bei der Mutter zweier erwachsener Kinder ein großes Thema – ob es nun um die mittelfristig wohl notwendig werdende Sanierung des Familien-Freibads geht, oder um das Vorhandensein ausreichender Kindergarten-Plätze.

Darum fand sie es ebenso wie Alexander Baur auch toll, dass es gleich nach den Formalien der konstituierenden Sitzung im Juli für die Räte an das Sachgeschäft ging, und unter anderem ein Kindergartenneubau im Hilzinger Neubaugebiet Steppbachwiesle beschlossen wurde.