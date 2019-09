von Ingeborg Meier

Matthias Mohr ist der vierte neue FDP-Rat im Hilzinger Ortsparlament. Der Dreißigjährige ist einer der Vertreter Weiterdingens im Rat. Mohr hat gleich bei der ersten Kandidatur den Sprung in das Ortsparlament geschafft. Selbstverständlich habe er die Interessen Weiterdingens im Auge, führt er aus. Aber konzentrieren will er sich in seiner kommunalpolitischen Arbeit auf die Gesamtgemeinde.

Der Forstwirt ist selbstständiger Unternehmer mit vier festangestellten Mitarbeitern. Seine Firma hat er bereits im Alter von 21 Jahren gegründet. „Selbstständig zu sein war immer mein Wunsch“, sagt er. Er geht trotz seiner starken Beanspruchung durch seine Firma davon aus, den Gemeinderat zeitlich gut geschultert zu bekommen. Für die Wahl in den Ortschaftsrat ist er aber nicht angetreten. Denn: „Irgendwann ist man mal am Zeitlimit“, nennt Mohr den Grund.

Vater zweier Kleinkinder

Er habe von jeher Interesse an den Geschehnissen in der Gemeinde gehabt, schildert der Rat den Grund für seine Kandidatur. „Ich bin motiviert“, sagt er. Er freue sich, sich jetzt einbringen zu können, dazu beitragen zu können, Impulse für die Entwicklung Hilzingens zu setzen. Nach den Themenbereichen gefragt, die ihm besonders am Herzen liegen, nennt der junge Rat und Vater zweier Kleinkinder sein Wahlkampf-Motto: „Für eine zukunftsorientierte Gemeinde, für Kinder, Bildung und Wirtschaft“. Konkret bedeute dies unter anderem , wie Mohr ausführt: die Kindergarten-Politik in der Gesamtgemeinde, die Ortskernsanierung und die Erschließung neuer Wohngebiete und Gewerbeflächen.

Manche dieser Punkte spielen aktuell auch in Weiterdingen eine große Rolle. Mohr hofft, dass nun dort die Erweiterung des Neubaugebiets Schwärzengarten zeitnah weitergeht. Mit dem Beginn der Abbrucharbeiten an der Wiesentalhalle rechne er in Kürze. Und dann sei er gespannt, wie der alternative Planungsentwurf für den Weiterdinger Kindergarten aussehe, der in Kürze dem Rat vorgestellt werden soll.

Mohr ist Mitglied in der FFW und im Narrenverein Epfelbießer .