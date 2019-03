von Elisabeth Stauder

Mit dem Knall einer Sprengung und Musik in einer angedeuteten Staubwolke eröffneten die Grubenarbeiter des Fanfarenzugs Castellaner Riedheim unter Tambourmajor Kai Müller den Bunten Abend in der voll besetzten Burghalle. Michael Bucher versprach beste Unterhaltung und dieses Versprechen lösten die Akteure ein. In dem über dreistündigen Programm, mit wenigen Worten moderiert von Marco Russo, wurden die Kommunalpolitik und andere Ereignisse in Riedheim durch die Narrenbrille gesehen. So beklagten sich Michaela Ruh und der Kirchenchor, dass die defekte Riedheimer Kirchenuhr ein Jahr lang nicht repariert wurde und sangen "Geld gab man aus für jeden Scheiß, ist Riedheim auf dem Abstellgleis."

Das Klavbach-Strueli-Aktion-Team mit Erich und Wolfgang Schmidt, Willi Maier, Marco Russo und Bernd Reinhard forderte im "Riedä Schornal" gar den Riexit, die Abspaltung Riedheims von Hilzingen. Laut einer Umfrage hätten sich 50,99 Prozent der Riedheimer dafür ausgesprochen. "45 Jahre sind genug", verkündeten sie lautstark und formulierten ihre Forderungen für die Zeit danach.

Loblied von zwei früheren Hilzingern

Als Schlümpfe erschienen Mitglieder der Feuerwehr und besangen mit Christian Weiß als Vater Abraham unter anderem das noch nicht fertiggestellte Feuerwehrgerätehaus in Hilzingen. Dies und das Zusammenwachsen von Riedheim und Hilzingen durch Baugebiete war unter anderem auch Thema bei den zwei mit ihren kleinen Gitarren singenden "Gmondrät us Malle", Michael Jäckle und Fabian Vogt. Sie wurden als die einzigen zwei Hilzinger, die in Riedheim Asyl bekommen, angekündigt und zeigten mit "Hier ist es schön" nach der Melodie "Cordula Grün" die Schönheiten des Hegaus auf.

Ein optischer Genuss waren wieder die Klavbach-Strueli-Tanzgruppe und die Burggarde. Claudia Reinhart verlangte bei "Strueli-Duränand" von den Maskenträgerinnen einiges an Ausdauer und Nadja Zehringer gab ihren Tänzerinnen bei "It's raining men" einen Schirm in die Hand. Für Lacher sorgten die Zimmermänner, die als Wasserratten in einem angedeuteten Pool ihre Kunststücke vollführten und Thomas Binder als Frau Dr. Ing. Petra Propopatis mit seiner Life-Therapie zur Sexualität.