von Elisabeth Stauder

Hilzingen – „Blasmusik mit Gesang“ war das Thema des Jahreskonzertes des Musikvereins Binningen. Dabei nahmen der Musikverein, die Kinder der Musik-werkstatt und mehrere Gesangssolisten die Besucher in der gut gefüllten Binninger Pfarrkirche mit auf eine musikalische Reise.

Eine echte Bereicherung für das Konzertprogramm war auch in diesem Jahr die Diplomsängerin Frauke Drotleff-Nausch. Ihr musikalische Engagement in Binningen und das ihres Mannes Michael Drotleff wurden an diesem Abend wieder sehr deutlich. Selbst Sohn Levi-Moe unterstützte die Mutter beim Auftritt der Kinder der Musikwerkstatt, welche Frauke Drotleff-Nausch seit 2016 leitet.

Kinder der Musikwerkstatt machen den Auftakt

Diese Kinder eröffneten mit dem Lied „Singen ist ‚ne coole Sache“ das rund einstündige Konzert. Frauke Drotleff-Nausch sang dann die beiden Ave Marias von Schubert und Bach/Gounod, an der Orgel begleitet von Thomas Wezstein, sehr gefühlvoll mit klarer, heller Stimme.

Am Ende des Konzerts, bei ihrem Gesang in „The Rose“ mit Dagmar Hiestand am Keyboard und dem Musikverein als Begleitung, bekam sicher mancher Besucher eine Gänsehaut. Begeistert waren die Konzertbesucher vom gesanglich hohen Niveau des Duetts Huth & Drotleff-Nausch mit „God rest ye merry gentlemen/Carol of the Bells“, mit Michael Drotleff an der Gitarre. Gleichfalls ein Highlight: eine A-Cappella-Version des Songs „The Sound of Silence“ mit dem Trio Huth, Keller, Drotleff-Nausch.

Berührende Atmosphäre

Der Musikverein unter Leitung des Gastdirigenten Quirin Kissmehl aus Hilzingen schuf mit dem Konzertwerk „Mountain Wind“ eine berührende Atmosphäre und ließ mit viel Dynamik die Zuhörer Bergluft schnuppern. Originalgetreu ertönte bei Winnetou & Old Shatterhand, mit der die 16 Musiker in den Wilden Westen entführten, zu Beginn die Mundharmonika, gespielt von Michael Drotleff.

Und den Solopart bei der Blasmusik-Pop-Ballade „My Dream“ meisterte Luca Hiestand souverän. Am Ende waren die Besucher von dem hervorragenden Konzert angetan und dankten den Akteuren mit kräftigem Applaus.