von Ingeborg Meier

Birgit Gehrke, Rosl Hägele und Elsa Muscheler(v.l.) arbeiten am Hauptbild. Es zeigt die Szene am leeren Grab Jesu. Den ursprünglich mittig zu sehenden zweiten Engel haben die drei Kirchenschmucklegerinnen zu einer diffusen Lichtgestalt umgeändert. Dann könne jeder Betrachter für sich entscheiden , was er im Felsengrab sehen wolle.

Bild: Ingeborg Meier

Achtzig große und kleine Volkskünstler legen seit drei Wochen Mosaike aus Samen, Gewürzen, Getreide und Hülsenfrüchten. In diesem Jahr sind besonders viele Jugendliche dabei. Lina, Mona und Nora Hägele haben sich für ein Putten-Motiv entschieden.

Bild: Ingeborg Meier

Der Schutzengel behütet drei Kinder. Getrocknete, gemahlene Lavendelblüten sorgen für die Blautöne in der Bekleidung des Himmelsboten, seine Flügel bestehen aus feinen Kokosflocken.

Bild: Ingeborg Meier

Gudrun Werner, Petra Güntert, Agatha Restle und Jutta Baur haben sich für das Bild entschieden, das die Verkündigung der Geburt Jesu durch den Engel des Herrn an die Hirten zeigt. Dieses Motiv ist seit dem Mittelalter in der christlichen Kunst sehr beliebt.

Bild: Ingeborg Meier

Das sind einige der weit über tausend Säckchen , aus denen sich die Kirchenschmuckleger und -legerinnen bedienen. Sie enthalten Gewürze, Samen, getrochnete Blütenblätter und Getreide aller Art – gemahlen, geschrotet oder sonstwie zerkleinert.