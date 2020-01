29-Jähriger Verwaltungsprofi aus dem Engener Stadtteil setzt auf fundierte Fachkenntnisse und will als Ideengeber mit Gemeinderat, Vereinen und Bürgern an einem Strang ziehen.

Der Weg in den abgelegenen Engener Stadtteil Biesendorf zieht sich in arg die Länge. Die Route streift sogar den Landkreis Tuttlingen. Umso leichter ist es aber, das Haus zu finden, in dem Holger Mayer als einer von nur etwa 150 Biesendorfer wohnt.