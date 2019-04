Hilzingen vor 3 Stunden

Marihuana und Haschisch beim Baggerseebesuch dabei: Polizei erwischt 19-Jährigen

Bei einer Personenkontrolle am Binninger Baggersee haben Polizeibeamten am Mittwochnachmittag, 24. April, bei einem 19-Jährigen Betäubungsmittel und die dazugehörigen Utensilien aufgefunden. Das teilt die Polizei in einer Pressemitteilung mit.