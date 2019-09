von PM

Im Rahmen der Landesaktion „Gläserne Produktion“ lädt Familie Hägele am Sonntag, 15. September 2019, von 10:30 bis 18 Uhr auf den Magdalenenhof in Hilzingen, ein. Alle interessierten Verbraucherinnen und Verbraucher sind herzlich eingeladen Wissenswertes über die Landwirtschaft und den biologischen Obstbaubetrieb zu erfahren. Dies schreibt das Landratsamt in einer Pressemitteilung.

Hofführungen und Rundfahrten

An diesem Tag wird sich alles um das Thema Obst drehen, von der Erzeugung bis hin zur Vermarktung. In Hofführungen erfahren die Besucher Wissenswertes über den biologischen Obstanbau und können die Lager, die Brennerei und die Obstsortier­einrichtung besichtigen.

Zudem werden Rundfahrten mit dem Erntezügle durch die Obstanlage angeboten. Auch für die kleinen Besucher ist mit einer Bastel-und Schminkecke, Strohhüpfburg und einem Großkistenlabyrinth gesorgt.

Anbau nach Bioland-Richtlinien

Familie Hägele bewirtschaftet den Magdalenenhof in der dritten Generation und ist auf Obstanbau spezialisiert. Im Jahr 2016 wurde der Betrieb auf ökologischen Landbau nach Bioland-Richtlinien umgestellt.

Auf sechs Hektar werden Äpfel, Birnen, Zwetschgen, Beeren und Nüsse angebaut und im eigenen Hofladen vermarktet. Ein weiterer Betriebszweig ist die Teilnahme am EU-Schulprogramm. In diesem Rahmen werden über 100 Schulen und Kindergärten mit Obst und Gemüse beliefert.

Mit der Landesaktion „Gläserne Produktion“ möchte das Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz das Vertrauen der Verbraucherinnen und Verbraucher in die heimische Lebensmittel- und Getränkeproduktion stärken. Im Rahmen dieser Veranstaltung wird die ganze Vielfalt der heimischen Landwirtschaft und der handwerklichen Verarbeitung in unserer Region erlebbar.