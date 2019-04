von Dr. Ingeborg Meier

Frau Kramer, eine zentrale Cloud, in der die Leistungen aller Schüler in Deutschland ab dem ersten Grundschuljahr festgehalten werden: Handelt es sich dabei um Fake News oder ist das tatsächlich geplant?

Nein, das sind keine Fake News. Tatsächlich ist alles noch viel weitreichender. Unterstützt vom Bundesministerium für Bildung und Forschung entwickelt das Hasso-Plattner-Institut für Digital Engineering die HPI Schulcloud. Das Pilotprojekt läuft bereits an mehr als 300 deutschen Schulen. Die Cloud soll die technische Grundlage schaffen, dass Lehrkräfte und Schüler in jedem Unterrichtsfach sehr einfach und unkompliziert auch moderne digitale Lehr- und Lerninhalte nutzen können. Und alles wird gespeichert: jeder Mausklick des Schülers, die Dauer des Verweilens auf einer Seite, die Häufigkeit des Abschweifens. Jede Kommunikation mit dem Coach, jede Lernschwäche. Was früher bei uns verjährte, wo Gras darüber wuchs, auf das alles kann und soll nun zurückgegriffen werden können.

Digitale Bildung, digitale Schule, Digitalpakt – die Erwartungen in diese neuen Lehrformen sind hochgeschraubt. Wie sehen Sie das: Macht eine Digitalisierung die Schule besser?

Schon nach dem gerade Gesagten auf keinen Fall. Aber es kommen noch weitere Punkte hinzu. Es gibt keine einzige Studie weltweit, die zeigt, dass Lernen mit digitalen Geräten dem lehrerzentrierten Klassenunterricht überlegen ist. Im Gegenteil: In den Niederlanden zum Beispiel wurden die 100 Steve-Jobs-Schulen wieder geschlossen. Die dort nur an Tablets ohne Bücher und Hefte von Lerncoaches beschulten Kinder waren ihren Altersgenossen weit hinterher. Länder, die in die Digitalisierung des Schulunterrichts investiert haben, sind im Pisa-Vergleich abgesunken.

Sie sind Mitbegründerin der landesweiten Elterninitiative "Schule Bildung Zukunft", die der digitalen Schule skeptisch gegenübersteht. Worum geht es der Initiative darüber hinaus grundsätzlich und was sind die Ziele?

Unsere Initiative fordert eine kritische Prüfung zahlreicher Bildungsreformen der vergangenen Jahre. Die betroffenen Eltern, aber auch Kinder- und Jugendärzte sowie erfahrene Pädagogen gehören dabei einbezogen. Wir stehen dem selbstorganisierten Lernen äußerst kritisch gegenüber. Kinder brauchen für das Lernen die konkrete und altersgemäße Anleitung und immer wieder die Ermutigung durch die Lehrperson. Sie brauchen das gemeinsame Lernen in einer Klassengemeinschaft. Lehrpersonen, die nur Lernbegleiter sein sollen, die einen kurzen Input geben, die Schüler bei der Wahl ihrer Levels beraten und ihnen Arbeitsblätter zur Verfügung stellen, die diese dann selbstständig bearbeiten sollen – das ist zu wenig. Erklären und Korrigieren kommen bei dieser Methode viel zu kurz. Mit dem Argument, dass die Schüler auf diese Lernform möglichst früh vorbereitet werden sollen, hält das selbstorganisierte Lernen immer mehr Einzug, sogar schon in die ersten Klassen der Grundschule. Das ist viel zu früh!

Um den Kreis zu schließen: Das Gespräch mit dem Lehrer und den Mitschülern im Unterricht lässt sich also nach Ihrer Meinung nicht durch einen Computer ersetzen?

Nein, auf keinen Fall!

Gottmadingen Unsere Wünsche für die neue Schule: Schüler, Eltern und Lehrer aus Gottmadingen erzählen Das könnte Sie auch interessieren

Die Elterninitiative hatte im vergangenen Jahr die Gelegenheit, ihre Kritik an den aktuellen Lehrformen der Landes-Kultusministerin Susanne Eisenmann vorzutragen. Wie hat Frau Eisenmann denn reagiert?

Wir hatten uns an sie gewandt, weil wir uns gefreut haben, dass sie sehr schnell nach Amtsantritt die Methode "Schreiben nach Gehör" an den Grundschulen verboten hat. Sie hat uns in vielen unserer Kritikpunkte zugestimmt. Sie will zumindest an den Grundschulen keine Computer. Tatsächlich gibt es bis heute keine Weisung vom Kultusministerium, dass Schulen WLAN oder Tablets einführen müssen.

Fragen: Ingeborg Meier