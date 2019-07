Eine leicht verletzte Person und Sachschaden von rund 14000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstag gegen 7.30 Uhr auf der L 190 ereignet hat. Ein 50-jähriger Mann befuhr mit seinem Laster, der mit Erdreich und Wackersteinen beladen war, die Landesstraße von Welschingen kommend in Richtung Weiterdingen, als er laut Polizei kurz nach Ortsausgang Welschingen nach rechts von der Fahrbahn ins dortige Bankett geriet. Durch eine starke Gegenlenkung prallte er anschließend nahezu frontal gegen die linke Außenschutzplanke, durchbrach diese und prallte schließlich am dortigen Abhang gegen einen Baum. Durch den Unfall und den starken Aufprall wurde ein Teil der Ladung nach vorne gegen die Fahrerkabine gedrückt, ein weiterer Teil flog über Kabine auf die dortige Wiese, wie die Polizei weiter schildert. Der Mann konnte sich selbst aus der zerstörten Fahrerkabine befreien und den Abhang zur Straße hinauf klettern. Ein bislang unbekannter Radfahrer leistete Erste Hilfe und kümmerte sich um den 50-Jährigen. Zur Klärung des genauen Unfallhergangs bittet die Polizei um Hinweise, Verkehrskommissariat Mühlhausen-Ehingen, (07733) 9960-0. Besonders der helfende Radfahrer wird gebeten, sich zu melden.