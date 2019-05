von Karin Zöller

Der Monat Juni wird in Hilzingen sehr musikalisch: Vom 2. bis 23. Juni findet der dritte Barocksommer mit insgesamt vier Konzertabenden, einem vielseitigen Programm und namhaften Organisten statt. Der Bauförderverein St. Peter und Paul als Organisator und die katholische Kirchengemeinde als Veranstalter laden dazu jeweils sonntags um 19 Uhr in die renovierte Pfarrkirche und im Anschluss zu einem Umtrunk ein. Die Konzertreihe biete die Möglichkeit, die Barockkirche mit allen Sinnen zu erfahren, sagt Maria Harder. „Auf diese Weise können nicht nur regelmäßige Kirchgänger, sondern auch viele andere Menschen unser schönes Gotteshaus erleben“, erklärt die Pfarrgemeinderatsvorsitzende.

Klangqualität der neuen Orgel

Als der Hilzinger Barocksommer 2017 ins Leben gerufen wurde, herrschte bei den Verantwortlichen zunächst Skepsis. Umso mehr habe man sich über den auf Anhieb großen Zuspruch von Hilzinger Bürgern und von auswärtigen Besuchern gefreut, betont Wilhelm Knapp. Letztere seien oft überrascht von der Schönheit der Kirche, der Klangqualität der neuen Orgel wie auch dem erstklassigen Spiel hoch qualifizierter Organisten, sagt der Baufördervereinsvorsitzende. Nach zwei erfolgreichen Jahren sind Veranstalter und Organisatoren zuversichtlich, dass auch der dritte Barocksommer die Kirche füllen wird. „Das Gesamtkonzept passt. Wir gehen davon aus, dass es im gleichen Rahmen weiterläuft“, sagt Knapp über Besucherzahlen. Der Eintritt sei frei. Spenden zur Finanzierung des Barocksommers und zugunsten der Kirchenrenovierung seien willkommen.

Hochkarätige Besetzung

Auch in diesem Jahr sei es Organistin Andrea Jäckle und Bezirkskantor Georg Koch gelungen, hervorragende Musiker für die Konzerte zu gewinnen, betont er. Die Organisten gestalten beim Barocksommer jeweils ein Konzert, kümmern sich im Vorfeld aber auch um Besetzung der weiteren Konzerttermine. „Ohne Kontakte zu Profimusikern wäre die Konzertreihe nicht möglich“, betont er.

Start am Sonntag

Das Barocksommer-Programm startet am Sonntag, 2. Juni, 19 Uhr, mit Willibald Guggenmos, der seit 2004 Domorganist an der Kathedrale in St. Gallen (Schweiz) ist und dessen Konzert den Titel „Stille, Jubel, Halleluja“ trägt. Mit einem Duo geht es am 9. Juni, weiter: Die in Hilzingen lebende Andrea Jäckle ist in der Region nicht nur durch Orgelkonzerte, sondern auch als Leiterin von Kinder-, Jugend- und Erwachsenen-Chören bekannt. Außerdem ist sie im schweizerischen Teufen Hauptorganistin der reformierten Kirche. Zusammen mit Felix Tiedemann ist sie zum Thema „Spiegelbilder“ zu hören. Der Cellist aus München hat schon in mehreren Barock-Ensembles gespielt und beschäftigt sich mit originalgetreuer Aufführung von Musik.

Große Kultur im Dorf

Georg Koch freut sich, dass es beim dritten Anlauf geklappt hat und sein Studienkollege Gerhard Gnann am 16. Juni in Hilzingen zu hören ist. Es sei sehr schwierig gewesen, den Organist aus Mainz zu bekommen, da er oft bei Konzerten unterwegs sei. Koch selbst wird am 23. Juni zum Abschluss des Barocksommers ein Konzert mit dem Titel „Thema und Variation“ geben. Der Bezirkskantor und Kirchenmusiker ist nicht nur als Organist und Organisator für die Konzertreihe im Einsatz – er ist auch Ideengeber des jährlichen Projekts.

Für Bürgermeister Rupert Metzler ist der Hilzinger Barocksommer „große Kultur im kleinen Dorf“. Die Förderung der Kultur sei wichtig für die Gemeinde und werde weiterhin unterstützt.