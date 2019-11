von Elisabeth Stauder

„Jubilate Deo“ – mit diesem rhythmischen Lied eröffnete der Kirchenchor Riedheim sein Kirchenkonzert und ebenso rhythmisch war das Schlußlied „All day, all night“. „Es war schon lange mein Wunsch, mit den Sängerinnen und Sängern ein Kirchenkonzert zu geben“ sagte Petra Haitz, welche den Chor mit seinen 25 Sängern seit 1998 leitet.

Pfarrer Thorsten Gompper freute sich bei der Begrüßung in der vollen St. Laurentius-Kirche darüber, dass der Chor für sein „Musikalisches Abendlob„ den Christkönigsonntag ausgewählt hatte. Er erinnerte an die Bedeutung des Christkönigsfestes und stellte mit seinen Texten während des Konzerts einen Bezug dazu her – beispielsweise mit der Geschichte „Vom König, der Gott sehen wollte“ von Leo Tolstoi.

Eike Renner begleitet den Chor

Begleitet wurde der Chor von Eike Renner am E-Piano und an der Orgel. Renner war während seiner Schulzeit sechs Jahre lang in Riedheim als Organist tätig gewesen. Nun war er aus Freiburg, wo er Medizin studiert, angereist, um den Chor zu unterstützen und auf der Orgel mit zwei Werken von Johann Sebastian Bach und dem Agitato aus „12 Monologe Op. 162“ von Joseph Gabriel Rheinberger das Programm zu ergänzen.

Es sei ein Wagnis gewesen, bei „Ave verum corpus“ und dem anspruchsvollen „Magnificat“ gleichzeitig dem Chor im Altarraum und Bettina Kirchhoff an der Violine und Eike Renner an der Orgel auf der rückwärtigen Empore den Takt vorzugeben, sagte Petra Haitz nach dem Konzert. Doch es gelang.

Zuhörer sind begeistert

Der Chor, welcher sich für dieses Konzert mit Nadja Zehringer und Theresa Raveendran im Sopran sowie mit Tenor Fritz Kästle und Bassist Reiner Dewitz verstärkt hatte, begeisterte mit Dynamik und ausdrucksstarkem, gefühlvollem Vortrag. Lang anhaltender Applaus der Zuhörer war der Lohn für das hervorragende Konzert.