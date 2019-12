Füttern, melken, sauber machen: Auf dem Bauernhof von Familie Stauder in Hilzingen bestimmt auch an Heiligabend der Stalldienst den Tagesablauf. 2018 waren die Stauders im Sondereinsatz: Ausgerechnet zu Weihnachten wurde ein Kalb geboren.

Der Stall in Bethlehem! In ihm wurde das göttliche Kind geboren. Deshalb steht der Stall im Mittelpunkt der Weihnachtsbotschaft, welche am Heiligabend in allen Kirchen verkündet wird. Ein Stall ist auch Mittelpunkt im Leben der Familie Stauder, der