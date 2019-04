von SK

Am Jugendkapellen-Festival im Bezirk Grenzland in Weiterdingen beteiligten sich 93 Kinder und Jugendliche aus den Musikvereinen Bietingen, Gailingen, Gottmadingen, Hilzingen, Randegg und Weiterdingen, sowie von der Musikschule Westlicher Hegau, Bläserschule Augenstein und der Jugendkapelle Worblingen. Die jungen Musiker teilten sich laut einer Mitteilung des Musikvereins Weiterdingen auf in ein 37-köpfiges Vororchester (Leitung: Markus Augenstein) und ein 54-köpfiges Projektorchester für Fortgeschrittene (Bezirksdirigent Christian Gommel). Die Jugendleiter aus allen Bezirkskapellen übten mit den Jugendlichen ein abwechslungsreiches Programm für das Stundenkonzert am Abend ein.

Seltene Chance zum Spielen in großem Orchester

Bezirksjugendleiter Fabian Leibach und die Jugendleiterin Norma Kress aus Weiterdingen hatten Räume und Verpflegung organisiert und waren begeisterte Gastgeber. Alle Jungmusiker haben während ihrer musikalischen Ausbildung nur selten die Gelegenheit, in einem richtig großen Orchester zu musizieren und waren mit Feuereifer bei der Sache. Konzentriert arbeiteten besonders auch die Jüngsten an „Dannys Disco“, „I love Polka“ oder dem Traumstück „Irish Dream“ von Kurt Gäble. Allen wurde schnell klar, dass auch die große Trommel im Orchester ganz schön viel zu sagen hat.

Dirigentenwechsel ist eine spezielle Herausforderung

Das Projektorchester der Älteren beschäftigte sich intensiv mit Groove, Funk, Blues und Mambo. Hierbei wechselten sich die Dirgenten Christian Gommel, Ralf Schrul und Lukas Sator ab. Dies stellte für das Orchester eine Herausforderung dar, hat doch jeder musikalische Leiter seinen eigenen Dirigierstil. Aber die heutige Musik-Jugend ist einfach klasse und reagierte gekonnt und flexibel, wird in der Mitteilung gelobt.

„Bluesbrothers“, „Mambo“ und „Shut up and dance“ begeisterte am Konzertabend in der Wiesentalhalle die zahlreichen Zuhörer. Die sehr gut besetzten Percussionsabteilungen kamen mit den Bläsern wunderbar zur Geltung und die Besucher forderten mit großem Applaus Zugaben. Mit einem Gesamtchor aller Teilnehmer „Ranger Rock“ beendeten die Jungmusiker das Konzert. Bezirksvorsitzender Frank Bruschinsky zeigte sich mit der Veranstaltung und den zahlreichen Teilnehmer sehr zufrieden. Die Spenden der Konzertbesucher werden der Jugendarbeit zu Gute kommen.