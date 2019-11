Die Frau hatte zuvor mit ihrem BMW die Autobahn in Richtung Singen befahren und war in Höhe der Riederbachtalbrücke vermutlich infolge nicht angepasster Geschwindigkeit auf der regennassen Fahrbahn ins Schleudern geraten, wie die Polizei berichtet. Das Auto kam nach rechts von der Fahrbahn ab, prallte gegen die rechte Leitplanke, wurde abgewiesen und kollidierte mit der Mittelschutzplanke. Das Fahrzeug, an dem ein wirtschaftlicher Totalschaden entstand, musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden am Auto und an den Schutzleitplanken beläuft sich auf rund 6000 Euro.