von Eva Maria Vaassen

Viereinhalb Jahre Jugendstrafe hat das Jugendschöffengericht über einen 16-Jährigen verhängt. Im September vorigen Jahres überfiel er maskiert und bewaffnet eine Tankstelle im Hilzinger Industriegebiet und erbeutete dabei 1950 Euro Bargeld. In die Strafe wurde eine bislang zur Bewährung ausgesetzte Haftstrafe von eineinhalb Jahren mit einbezogen. Das Gericht ordnete außerdem die Unterbringung des drogensüchtigen Jugendlichen in einer Entziehungsanstalt an. Diesen Maßregelvollzug kann er nach Ablauf von drei Monaten Haft antreten. Die stationäre Drogentherapie wird mindestens zwei Jahre lang dauern. Bricht er sie ab, muss er die Strafe im Jugendstrafvollzug absitzen. Zieht er sie erfolgreich durch, besteht die Möglichkeit, die Reststrafe zur Bewährung auszusetzen.

Hilzingen Polizei klärt Tankstellen-Überfall in Hilzingen auf: 16-Jähriger stellt sich Das könnte Sie auch interessieren

Zum Tatort hatte ihn ein 21-Jähriger aus Singen mit seinem Kleinwagen kutschiert. Der bislang nicht strafrechtlich in Erscheinung getretene Mitangeklagte wurde wegen Beihilfe mit einem Jahr und zehn Monaten Haft auf Bewährung bestraft. Als Bewährungsauflage muss er 3600 Euro Geldbuße bezahlen.

Mit im Auto saß damals auch ein 18-jähriger Schüler, der aufgrund einer früheren Verurteilung noch unter Bewährung stand. Im Prozess behauptete er, nichts von einem Überfall mitbekommen zu haben, weil er die ganze Zeit an seinem Handy gespielt habe. Doch das Gericht glaubte ihm nicht. Das Auto sei in sicherer Entfernung von der Tankstelle abgestellt worden, der 16-Jährige habe nur schnell etwas zum Rauchen holen wollen. Auch dass er nicht gesehen habe, wie der 16-Jährige sich zum Zigarettenholen mit einem Tuch maskierte, wurde bezweifelt.

Trio flüchtet im Kleinwagen

Mit der bei dem Raubüberfall benutzten Schreckschusspistole, die der 16-Jährige sich illegal besorgt hatte, hatten die drei Angeklagten noch am Nachmittag des gleichen Tages im Raum Hilzingen im Wald herumgeballert, um sie auszuprobieren. Tatsächlich gab er 16-Jährige dann auch während des Überfalls einen Schuss daraus ab, als die Angestellte nicht sofort bereit war, Geld herauszurücken. Im Fall des 18-Jährigen entschied das Gericht wegen Nichtanzeige einer geplanten Straftat auf eine Jugendstrafe von eineinhalb Jahren. Auch hier wurde die früher verhängte Strafe mit einbezogen, die zunächst zur Bewährung ausgesetzt worden war. Ob er jetzt noch einmal eine Bewährung bekommt, ließ das Jugendschöffengericht zunächst für die Dauer von drei Monaten offen. In dieser Zeit muss er unbedingt seine Schulausbildung fortsetzen und 100 Stunden gemeinnützige Arbeit ableisten.

Nur der 18-Jährige akzeptierte seine Strafe sofort. Im Fall der zwei Mitangeklagten ist das Urteil noch nicht rechtskräftig.