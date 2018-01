Im Rückblick auf das Jahr 2017 zeigt sich Hilzingen als gesunde Gemeinde vom Baugebiet bis zum Gewerbe. Zu den wichtigsten Projekten der nahen Zukunft gehören der Wohnungsbau und die Optimierung der Schule.

2017 wurde eine Reihe von Planungen und Maßnahmen weiter vorangebracht. Das geplante neue Herzstück der Gemeinde Hilzingen, der große Dorfplatz, nimmt allmählich Gestalt an. Der erste Bauabschnitt ist abgeschlossen, auf den neuen Spielgeräten toben seit einigen Tagen begeistert die Schulkinder. Für das Baugrundstück am nördlichen Rand gibt es einen Investor, der hier eine hochwertige Wohnbebauung und ein Café erstellen will.

Investoren gibt es auch für andere Innerortsareale. Die Baugenossenschaft Familienheim Bodensee aus Radolfzell beabsichtigt auf dem Areal nördlich des alten Rathauses bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Der Bau von 35 Wohnungen hier ist angedacht. Die WBK Wirtschaftsbüro Kiefer GmbH Engen will für rund drei Millionen Euro Wohn- und Büroraum im historischen Gebäude selbst schaffen. Die Abstimmungen mit dem Denkmalschutz laufen noch.

Auf fast allen der 30 Bauplätze im Neubaugebiet Steppbachwiesle ist eifrig gebaut worden. Gerade sondiert der Kreisarchäologe Jürgen Hald im Gelände des zweiten Bauabschnitts. Danach soll auch dieses Areal erschlossen werden.

Hilzingen tut viel für seinen Schulstandort. In die Schulsanierung sind im laufenden Jahr rund eine halbe Million Euro geflossen. Jetzt hat die Erweiterung begonnen, die das Gebäude in den nächsten zwei Jahren auch von der Raum-Struktur her auf Gemeinschaftsschul-Niveau bringt. Insgesamt 4,5 Millionen Euro stehen dafür bereit.

Mit der Eröffnung einer Filiale der Drogerie-Kette dm im Gewerbegebiet hat die Infrastruktur einen Sprung nach oben gemacht. Überhaupt brummt es im Gewerbegebiet. Porsche erweitert, mehrere neue Betriebe haben sich 2017 im jüngsten Abschnitt angesiedelt. Die erwarteten Gewerbesteuereinnahmen der Gemeinde sind mit rund 3,7 Millionen Euro so hoch wie nie zuvor. Ihre Leistungsstärke bewiesen 50 örtliche Firmen auf einer Neuauflage der Gewerbeschau, die mit einem Gründertag verbunden war.

Für Aufregung hat im Spätsommer der Einsturz der Radweg-Brücke zwischen Hilzingen und Gottmadingen gesorgt. Dank des prompten Einsatzes des THW konnte hier schnell eine Ersatzbrücke gebaut werden, die für die Sicherheit insbesondere der nach Gottmadingen radelnden Realschüler sorgt. Hohe Wogen schlug der geplante Kiesabbau im Gewann Dellenhau. Nach langem Zögern entschied sich der Gemeinderat, sich der ablehnenden Stellungnahme der Nachbargemeinden anzuschließen.

Auch in den Ortsteilen hat sich manches getan. Mit der Erschließung des Baugebiets Engelweg II gibt es in Binningen nun wieder Bauplätze. In Duchtlingen wurde der Kindergarten saniert. Dank einer Privatinitiative bietet die Thüga nun in Riedheim ein schnelles Internet an. Und vor Kurzem hat hier das Traditionsgasthaus Sonne unter einem neuen Besitzer wieder eröffnet.

Sehr froh sind die Bürger in Weiterdingen. Hier hat sich der Gemeinderat für die Generalsanierung der Wiesental-Halle entsprechend der Wünsche und der Vorstellung der Weiterdinger Vereine entschieden. Die Planung läuft auf Hochtouren. 1,8 Millionen Euro fließen in dieses Projekt.

Diese Projekte stehen 2018 an