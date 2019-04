von SK

Ende April erwartet die Gemeinde Hilzingen den Besuch einer Delegation aus der Partnergemeinde Lizzano in Belvedere. Dies möchte die Gemeinde zum Anlass nehmen, die offizielle Widmung der Lizzanostraße im Neubaugebiet "Beim Steppbachwiesle" vorzunehmen. Schon seit längerem ist die Straße nicht nur bebaut, sondern es sind auch schon die ersten Bewohner dort eingezogen. Die Freunde aus Lizzano haben sich sehr gefreut, dass der Gemeinderat beschlossen hat, eine Straße nach der Gemeindepartnerschaft, die nun schon seit knapp 18 Jahren besteht, zu benennen. Endlich hat es geklappt, dass eine Delegation kommt, um diese Namensgebung nun offiziell zu feiern. Alle Interessierten sind herzlich eingeladen, an der Widmung mit kleiner Feierstunde am Samstag, 27. April, um 10 Uhr, in der Lizzanostraße in Hilzingen, teilzunehmen