von Holle Rauser

Für die Umwelt ist Sport nicht unbedingt gesund: Der Abrieb von Gummisohlen und die Austragung von Mikroplastik aus Kunstrasenbelägen belasten die Natur. Eine Studie des Fraunhofer-Instituts hatte entsprechende Zahlen herausgegeben. Laut EU-Plänen soll Kunststoffgranulat bis 2022 verboten werden, die deutschen Sportverbände und der DFB wollen eine Übergangsfrist von sechs Jahren erreichen. Um in Sachen Nachhaltigkeit voranzugehen, will die Gemeinde Hilzingen ihren neuen Kunstrasensportplatz daher mit einem Kork- statt Plastikgranulat verfüllen.

Kork bindet Schadstoffe und ist nachhaltig

„Kork ist als Infill eine gute Alternative“, erläuterte Planer Wolfram Böhler in der Gemeinderatssitzung. Zu den positiven Eigenschaften von Kork zählen seine hohe Elastizität und Witterungsbeständigkeit. Kork heizt sich bei hohen Temperaturen nicht auf, bindet Schadstoffe und ist nachhaltig. „Der Pflegeaufwand ist allerdings etwas höher“, so Böhler. Durch das geringe Gewicht sei ein erhöhter Austrag zu erwarten. Hier müsste auf eine entsprechende Qualität beim Kork geachtet werden. Insgesamt sollten für den Einsatz von Kork etwa 10 000 Euro Mehrkosten vorsorglich einkalkuliert werden: „Die Marktenwicklung ist angesichts der zu erwartenden Nachfrage unklar“, so Böhler. Für das Kunstrasenspielfeld und umlaufende Wege sind derzeit 429.000 Euro eingeplant, insgesamt werden für die Neuanlage des Sportplatzes rund 1,5 Millionen Euro veranschlagt.

Die neuen Lampen sind insekten- und fledermausfreundlich

Der Vorsitzende des FC Hilzingen, Sebastian van Wambeke, hat selbst noch keine Spielerfahrung auf Kork. „Wir finden das aber gut, gerade vor dem Hintergrund der politischen Diskussionen um Klima- und Naturschutz“. Der Verein profitiere auch von der neuen Beleuchtung, die ebenfalls Thema im Gemeinderat war. „Gerade in den Wintermonaten können wir dann länger trainieren“, so van Wambeke. Geplant ist, die Flutlichtbeleuchtung am nördlich gelegenen Trainingsplatz durch LED-Beleuchtung zu ersetzen. Der Gemeinderat stimmte der Maßnahme vorbehaltlich der Förderzusage zu.

Die neuen LED-Lampen seien insekten- und fledermausfreundlich, betonte Planer Wolfram Böhler. Gemeinderätin Meike Vogt schlug angesichts der Kosten vor, ein Nutzungskonzept zu erstellen. „Als neue Räte müssen wir diese Summe schließlich mittragen“. Bürgermeister Rupert Metzler betonte, die Nutzung werde vom Verein gesteuert. Zudem würden die Plätze nicht nur vom FC Hilzingen genutzt. „Die Hilzinger Schulen bieten beide als Profilfach Sport an und haben somit die Möglichkeit, flexibel zu reagieren und den neuen Sportplatz mitzunutzen“, so Metzler. Der Zugang sei über die Hallenbelegungspläne und Umzäunungen geregelt.