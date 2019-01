von Ingeborg Meier

Die Hilzinger Gemeindeverwaltung ist bereits seit Längerem damit beschäftigt, in Riedheim ein Neubaugebiet vorzubereiten. Der Grunderwerb war nach dem Vorschlag der Gemeindeverwaltung während der Haushaltsplan-Debatten aber frühestens für 2022 vorgesehen. Der Bedarf sei bereits jetzt gegeben, meinte Marianne Guthoff (CDU) und stellte für ihre Fraktion den Antrag, das Baugebiet vorzuziehen. Sie lieferte auch gleich den notwendigen Finanzierungsvorschlag dazu. Der Gemeinderat stimmte mit großer Mehrheit zu.

Als sehr überzeugend erwies sich dabei das Argument von Andreas Wieser (FDP), dass bei einer Bebauungsplan-Aufstellung bis Ende des Jahres 2021 noch die Erleichterungen des Paragrafen 13b des Baugesetzbuches gelten. Unter anderem seien hier keine ökologischen Ausgleichsmaßnahmen gefordert. Das erbringe der Gemeinde Kostenersparungen in Höhe von mehreren hunderttausend Euro.

Skepsis wegen geplanter Größe

Bei Thomas Hägele (FW) allerdings stieß die vorgesehene Größe des anvisierten Riedheimer Neubaugebiets "Lange Breite" am Ortsrand nördlich der Gemeindeverbindungsstraße zwischen Hilzingen und Riedheim von 3,4 Hektar und 40 Bauplätzen auf Skepsis. Ein solches Wachstum habe Riedheim wohl kaum nötig, findet Hägele. In die gleiche Kerbe schlug seine Fraktionskollegin Doris Buhl. Ihr war wegen des in Hilzingen weit über dem Landesdurchschnitt liegenden Flächenverbrauchs nicht wohl.

Jetzt soll 2019 auf jeden Fall in die Planung eingestiegen werden. Die Gemeinde erhofft sich eine Baureife eventuell schon im Jahr 2021.

Weitere Planungen für die Ortsteile

Auch in anderen Ortsteilen soll es in den nächsten Jahren Neubaugebiete geben. Der Grundstückserwerb für das Baugebiet Schwärzengarten II mit rund 15 Bauplätzen in Weiterdingen ist bereits für das laufende Jahr vorgesehen., für Zehntgarten II in Duchtlingen für 2020. Im Schlatter Gewann Kirchhofäcker werden ebenfalls Bauplätze entstehen. Ob die Gemeindeverwaltung allerdings so viel Kapazität habe, gleich vier Neubaugebiete parallel zu entwickeln, schien Thomas Hägele sehr fraglich.