von Elmar Veeser

Auf seiner „Von Daheim Tour“, die ihn quer durch Baden-Württemberg führte, machte Fidelius Waldvogel alias Martin Wangler, wie er richtig heißt, auch Station auf dem Hofgut Homboll, wo Doris und Hans-Peter Buhl Viehwirtschaft betreiben.

Dort, oberhalb von Weiterdingen, führt die Familie Buhl auch eine gemütliche Besenwirtschaft, wo es zum Most oder Wein Vesperteller mit Wurst, Speck und selbstgebackenem Bauernbrot gibt.

„Lebe wild und frei“

Die umtriebige Landwirtin und ehemalige Gemeinderätin Doris Buhl hatte, wie sie erzählt, Martin Wangler auf einer Veranstaltung kennengelernt und nach dem Gespräch sei man sich einig gewesen, das Hofgut Homboll in den Tourneekalender aufzunehmen.

Praktisch für den Veranstalter ist, dass er mit eigener Wanderbühne unterwegs ist, das heißt mit seinem fünfzig Jahre alten Traktor, das sein „Stubewägele“ zieht. Dies habe er zum Tiny House umgebaut, wie er mit Augenzwinkern den rund 200 Besuchern erklärt. Mit mobilem Windrädle und zwei Solarmodulen auf dem Dach produziert er zudem seine Energie selbst. „Lebe wild und frei und lass dich niemals unterkriegen“ lautet sein Motto.

Für heimische Produkte

Fidelius Waldvogel intoniert mit seiner Gitarre „On the Road again“ und schlägt dann den Bogen zur Regionalkampagne „Natürlich. Von Daheim“, indem er das Lied einfach entsprechend umtextet. Als quasi Botschafter dieser in Zusammenarbeit mit dem Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz Baden-Württemberg initiierten Kampagne erntet er stürmischen Applaus, als er skandiert: „Nutzt heimische Produkte, damit die Bauern davon leben können!“

In breitem Schwarzwälder Dialekt setzt sich mit dem Begriff Heimat auseinander: Ist es ein Ort oder ein Gefühl? Gegen diejenigen bezieht er klar politisch Position, die versuchten, das Land zu spalten, indem sie den Begriff Heimat mit Angst besetzten, weil sie suggerierten, andere wollten ihnen diese wegnehmen.

Mehr Eier bei badischen Klängen

Humorvoll setzt er sich dann mit der badischen Sprache auseinander, im Besonderen mit der Silbe „hä“. Diese habe vielerlei Bedeutung, etwa als Begrüßungsformel, in anderer Betonung als Nachfrage und auch als Ausdruck des Unverständnisses.

Dann erzählt er von Experimenten mit seinen Hühnern, die beim Hören von SWR1, wenn zum hundertsten Mal „Stairway to heaven“ laufe, weniger Eier legten und er beim Free Jazz auf SWR2 froh sei, wenn überhaupt noch ein Ei auf dem Frühstückstisch komme. Doch beim Sport, insbesondere dann, wenn Christian Streich, der Trainer des SC Freiburg interviewt werde, würden die Hühner mit Wonne Eier legen, weil sie dessen heimatliche, badischen Dialektklänge liebten und dabei richtig entspannten.

Wie man Speck nach heimischer Art isst

Dann macht er den Zuschauern den Mund wässrig, als er detailgenau erzählt und auch praktisch vorführt, wie man Schwarzwälder Speck nach heimischer Art zu essen hat. Seine Anleitung lautet folgendermaßen: Man braucht dazu ein scharfes Messer und ein Speckbrettle, sowie eine Zwiebel und einen Apfel. „Dagege isst mers Brot nu in de Not“, wie er einen Zwischenruf aus dem Publikum pariert.

Viel Fett muss der Speck haben und dicht an der Schwarte entlang geschnitten werden. Man dürfe immer nur „a Schnäfle“ abschneiden, also ein hauchdünnes Stück und nie „en ganze Mocke“. Für die Säure braucht es dann den Apfelschnitz und für die Schärfe die hauchfein geschnittene Zwiebel. Nur so entfaltet sich der Geschmack des Specks perfekt im Mund. So genussvoll kaut Fidelius Waldvogel alias Martin Wangler dann diese Mischung, dass den Zuschauer das Wasser im Mund zusammenläuft. Doch die dürfen diesen Genuss schließlich nachholen, denn in der Pause gab es Speck mit Most am Stand der Besenwirtschaft.