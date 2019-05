von SK

Wegen der jährlich vorzunehmenden Wartungsarbeiten an der Tunnelsteuerung, Beleuchtung, Lüftung und Wechselverkehrszeichen im Hohentwieltunnel werden die Tunnelröhren von Samstag, 4. Mai, ab 18 Uhr bis Sonntag, 5. Mai, 8 Uhr voll gesperrt. Hierbei werden auch Anlagen wie Rauchmelder, Löscheinrichtungen und Notrufmelder überprüft und gewartet. Der Verkehr in Richtung Schaffhausen wird an der Anschlussstelle Singen ausgeleitet und über die U 62 zur Anschlussstelle Hilzingen geführt. Der Verkehr in Richtung Stuttgart wird an der Anschlussstelle Hilzingen über die U 19 zur Anschlussstelle Singen umgeleitet.