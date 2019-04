Seit Jahren wird um die ideale Gestaltung des Hilzinger Zwinghofplatzes gestritten. Der liegt zwar nur am Rande der Ortsmitte, aber dennoch so zentral, dass die Nutzung Konfliktpotenzial birgt. Doch jetzt drängt die Zeit, um die Ortskernsanierung in Hilzingen – nicht nur in diesem Teilabschnitt – auf den Weg zu bringen. Von Abschluss mag noch kaum jemand reden. "Das wird wohl eine Aufgabe, die auch das neue Gremium nach der Kommunalwahl beschäftigen wird", warnt Gemeinderat Sigmar Schnutenhaus von der FDP-Fraktion im Hilzinger Gemeinderat.

Zu lange schon sei hin und her diskutiert worden und die Fristen für die Zuschüsse aus dem Landesprogramm zur Ortskernsanierung laufen ab. Zwar liege nach der jüngsten Gemeinderatssitzung ein Kompromiss auf dem Tisch, der für alle Seiten tragbar erscheint, aber es ist ein Minimalkonsens. "Und wir haben Bedenken, ob die Wünsche der Bürger am Ende umsetzbar sind", so Schnutenhaus.

Über ein halbes Dutzend Varianten haben die Planer vom Rottweiler Büro Faktor Gruen in den vergangenen Jahren vorgelegt. Doch entweder fehlten eine ausreichende Zahl an Stellplätzen für Autos, oder es war zu wenig Grün eingeplant. Nicht zuletzt nach der breiten Kritik aus der Bürgerschaft nach der Umgestaltung des großen Platzes zwischen Schulhaus und Kirche waren die Ratsvertreter sensibilisiert. Der Blick auf die nahenden Kommunalwahlen tut ein Übriges. Dass die Parkplatz-Problematik beim Gemeinderat angekommen sei, betonte SPD-Gemeinderätin Andrea Baumann bereits bei einer Veranstaltung der Heimatzeitung im Rahmen der Reihe "der SÜDKURIER gibt einen aus". Das Gremium bemühe sich, so viele Parkplätze wie möglich zu schaffen, erläuterte sie damals. Aber wann ist so viel als möglich genug, und wann zuviel? Die Frage beschäftigt nicht nur die Bürger. Doch mangelnde Entscheidungsfreude wollen sich die Mitglieder des Gemeinderats nicht vorwerfen lassen. "Es ist nicht so, dass wir nicht entscheiden wollen, sondern dass wir beschlussfähige Vorlagen brauchen", betont Schnutenhaus. Dies sei bisher nicht der Fall gewesen. Dabei sei auch mangelnde Kommunikation zwischen Rat, Verwaltung und Planungsbüro ein Problem. "Faktor Gruen hat einfach mehr Erfahrung in Stadtplanung, als in der Gestaltung einer Dorfmitte", formuliert Thomas Hägele von den Freien Wählern einen Kritikpunkt aus der Mitte des Gemeinderates.

Die Informationspolitik von Planer und Verwaltung beklagt Marianne Guthoff von der CDU-Fraktion im Hilzinger Gemeinderat: "Es ist schade, dass nicht früher bekannt gemacht wurde, wie der Besitzer des Gasthauses Kreuz plant."

Kreuz-Eigner Roland Burger selbst zeigt sich inzwischen erleichtert, dass es jetzt endlich mit der Rückbesinnung auf den Basisentwurf von 2015 vorwärts gehen könnte. Er wünscht sich in der traditionsreichen Wirtschaft am Zwinghofplatz eine Gastronomie, die zum Dorf passt. "Wünschenswert ist ein Dorfgasthaus, dass diesen Namen auch verdient", so Burger. Doch dazu fehle bislang noch ein ausgereifter Gestaltungsplan im Zuge der Ortskernsanierung sowie ein geeigneter Pächter mit gastronomischer Erfahrung.

Die Planung könnte in den nächsten Wochen vorliegen: Zuversichtlich gibt sich Hägele, dass die vorliegenden Anregungen aus der Mitte des Gemeinderates nun zum Ziel führen. "Ich hoffe doch schwer, dass Faktor Gruen das jetzt umsetzt", so Hägele. Wenn die Planung nun so komme, wie die Ratsmitglieder es sich vorstellen, dann könne ein Beschluss innert fünf Minuten gefällt werden. Er ist guter Hoffnung, dass dies im Mai noch vor den anstehenden Kommunalwahlen gelingen könnte. Der Knoten sei geplatzt, als in der jüngsten Sitzung der Gedanke formuliert wurde, das Beste aus verschiedenen Entwürfen zusammen zu fassen, und so aus der Planungsvariante eins und sechs ein neues Modell zu gestalten (siehe Infografik). Im östlichen Bereich vor dem Kreuz kommt die ursprünglich erste Variante zum Tragen, westlich bei der Sparkasse ein Entwurf jüngerer Planung. "Mit dieser Version ist für mich eine Entscheidung in Sachen Zwinghofplatz gefallen", betont auch Hilzingens Bürgermeister Rupert Metzler. Dies müsse nun in einen Entwurf münden.

