von Ingeborg Meier

Nach einem turbulenten Jahr 2019 stand die diesjährige Hauptversammlung der FFW-Abteilung Hilzingen – der SÜDKURIER hat darüber bereits berichtet – ganz im Zeichen der Neuwahlen und des Wechsels an der Führungsspitze.

Der Rückblick von Noch-Abteilungskommandant Jean-Pierre Müller zeigte auf, dass die zurückliegenden Monate wesentlich vom Einzug der Abteilungen Hilzingen und Riedheim im März in das neue rund 4,5 Millionen Euro teure Feuerwehr- und Rettungszentrum in der Dietlishofer Straße geprägt waren. Das gilt auch für den Probenalltag, der von einer Vielzahl neuer Funktionen und Abläufe bestimmt war. Die Kernortswehr, also die Abteilung Hilzingen alleine leistete dabei bei 24 Zugproben und elf Sonderproben 2500 Probestunden.

Anforderungen steigen ständig an

Von der Anzahl der Einsätze her entsprach 2019 dem Durchschnitt. Die 63 Mitglieder starke Kernortswehr rückte 28 Mal aus – davon acht Mal zu Brandgeschehen, zwölf Mal waren technische Hilfeleistungen gefragt. Die vorgegebenen Hilfsfristen konnten durchgehend eingehalten werden. Insgesamt fielen 600 Einsatzstunden an.

Wie Müller ausführte, steigen die Anforderungen an die Einsatzkräfte ständig an, die Teilnahme an Aus- und Weiterbildungsveranstaltungen ist unabdingbar. 16 Mitglieder haben auf Freizeit verzichtet und an Schulungen und Fortbildungen teilgenommen. Dazu kamen Feuersicherheitswachdienste an Veranstaltungen, und ein großer Stundenaufwand für Verwaltungstätigkeiten, für die Teilnahme an Arbeitsgruppen und für den Kreisfeuerwehrverband.

Ein aktives Mitglied weniger

Alleine für die Abteilung Hilzingen seien so 2019 insgesamt 7500 ehrenamtliche Dienst-, Arbeits- und Aufwandsstunden angefallen, so Müller. Er sprach seiner Mannschaft dafür seinen ganz aufrichtigen Dank aus.

Ein aktives Mitglied weniger hatte die Kernortswehr am Ende dieses Abends: Georg Riesterer, seit 43 Jahren Hilzinger Floriansjünger, wurde in die Alters- und Ehrenabteilung verabschiedet.