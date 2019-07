von Ingeborg Meier

Am Samstag waren die hellen Panama-Hüte alles andere als nur ein dekoratives Accessoire, sondern ein hochwillkommener Sonnenschutz: Die vierte Auflage der Weißen Nacht im Hilzinger Schlosspark startete bei einer Temperatur von 34 Grad Celsius. Dennoch – und trotz der vielen großen Veranstaltungen in der Nähe – konnte der Sportverein Hilzingen an den von ihm weiß gedeckten Tafeln im Laufe des Abends 150 Gäste begrüßen.

Reges Echo

Die große Gästeschar kommt nicht von ungefähr. Dieses ganz besonderen Picknick, zu dem jeder kommen kann und sein Essen und Trinken selbst mitbringt, stößt seit seiner ersten Durchführung auf ein reges Echo. Vor allen wenn es dunkel wird sei das Flair dieser Veranstaltung wunderschön, so eine ganze Reihe von Mitgliedern der Singener-Hilzinger Wandergruppe „Sauhaufen“, die jedes Jahr in bester Stimmung hier gemeinsam feiern. Und den Dresscode – ganz in Weiss heißt die Kleiderregel – empfinden sie nicht im geringsten als einengend. Ganz im Gegenteil: Die weiße Kleidung sorge mit für das spezielle Ambiente.

Warum stellt der Sportverein eine derartige Veranstaltung auf die Beine, an der er keinen Cent verdient? Zur Image-Pflege sagt sein Vorsitzender Ehrhardt Geske. Der idyllische Schlosspark lade dazu ein, ihn für solche geselligen Anlässe zu nutzen. Die Idee dafür hat der Sportverein von einer Fahrt in das Jagst-Tal mitgebracht.