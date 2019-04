von Ingeborg Meier

In Kürze gibt es einen kostenlosen Shuttle-Bus vom Bahnhof Singen auf den Hohentwiel. Coole Drinks und lässiges Summerfeeling bei Latin Music versprechen die Bodensee-Schiffsbetriebe ihren Gästen an den Mittwochabenden im Hochsommer auf der MS Überlingen unter dem Motto "Summerlounge". Das sind zwei der aktuellen Neuheiten aus der Fülle der Informationen zur Saison 2019, die die in den Hilzinger Hegauhallen durchgeführte Prospektbörse Westlicher Hegau für ihre Besucher bereit hielt. Die Organisation lag bei der Regio Konstanz-Bodensee-Hegau. Der Regio-Verbund bündelt die Tourismusangebote von Konstanz, Untersee und Hegau.

Für die Gespräche stand das Regio-Team bereit

65 Aussteller aus der Freizeitbranche aus der gesamten Vierländerregion Bodensee, darunter die großen Leistungsträger wie die Schiffahrtsbetriebe auf See und Rhein, benachbarte Tourismus-Verbände diesseits und jenseits der Grenze zur Schweiz und zahlreiche kommunale Tourist-Informationen präsentierten sich mit aktuellen Medien und Info-Material und standen auch gerne für Auskünfte und Fragen zur Verfügung. Rund zwei Drittel der insgesamt wohl 500 Gäste war nach der Schätzung von Hannah Hirt von Regio Fachpublikum – Vermieter für Ferienwohnungen und Privatzimmer, Hoteliers, Gastronomen, Wanderführer. Die Gastgeber konnten sich zum ersten Mal auch direkt vor Ort zum Thema Vertriebsmöglichkeiten für Unterkünfte beraten lassen. Für die Gespräche stand das Regio-Team bereit. " Die Prospektbörse ist bei vielen von ihnen immer ein vorgemerktes Event", beschrieb Hirt die Wertschätzung, die sich die Info-Plattform erworben hat. Das andere Besucher-Drittel bestand aus interessierten Privatpersonen, die sich hier die neuesten Tipps für schöne Ausflüge, gute Wanderungen und Radrouten besorgten.

Unterkünfte kann man auch online buchen

Weitere Novitäten sprach der stellvertretende Regio-Vorstandsvorsitzende, Tengens Bürgermeister Marian Schreier bei der Eröffnung der Veranstaltung an: das seit einer Woche geschaltete Online-Portal www.bodenseewest.eu mit Ortsporträts und einer Vielzahl von Aktivitäten, die man sich direkt auf das Smartphone laden kann. "Wir arbeiten mit dem größten europäischen Tourenportal outdoor active zusammen, erläuterte die Regio-Bereichsleiterin Lucia Kamp das breite Angebot. Was für die Gäste der Region, in der immer mehr Menschen Urlaub machen, besonders praktisch ist: Man kann hier online Unterkünfte buchen.

Zum ersten Mal präsentieren sich die Gastgeber im Kreis Konstanz und auch einige Schweizer Orte in dem gemeinsamen Verzeichnis "Inseln & Vulkane am Bodensee". Für Garten-Liebhaber liegt eine Neuauflage "Grenzenloses Garten-Rendevous" vor. Auch vom "Bodensee-Kirchenbesucher" gibt es eine aktualisierte Auflage.