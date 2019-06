In den vergangenen Jahren zeigte sich die Hilzinger Fasnacht als schwieriges Unterfangen für den Narrenvereins Pfiffikus, wie er in einer Pressemitteilung berichtet. Zunehmend schrumpfte der Verein bis zuletzt auf nur noch eine Handvoll Mitglieder. In dieser Mannesstärke waren weder eigene Veranstaltungen, noch die Teilnahme an Narrentreffen und größeren Umzügen zu realisieren. Zeitgleich gab in freien Gruppen allerdings ebenfalls die Idee, die Fasnacht im Ort zu stärken und sich aktiver daran zu beteiligen. Was liegt daher näher, als endlich selbst die Verantwortung für den Brauchtum im Ort zu übernehmen. Mit einer weit über hundertjährigen Geschichte bietet der Pfiffikus als Traditionsverein eine ideale Basis und die einzigartig schönen Fasnachtsfiguren wie zum Beispiel Hansele oder Esel sind es wert, zu neuem Leben erweckt zu werden. Ziel ist es, den Narrenverein auf neue und möglichst viele Beine zu stellen und unbedingt auch die Zusammenarbeit zwischen den fasnachts­treibenden Vereinen in Hilzingen zu stärken. In Kooperation mit dem aktuell kommissarischen Vorstand des Narrenvereins Pfiffikus Wolfgang Reichle, möchten sich Kathrin Graf, Katja Guggemos und Elke Philipp dieser Aufgabe stellen und zu einem unverbindlichen Infoabend am Mittwoch, 5. Juni, um 20 Uhr ins Schlossparkcafè Hilzingen einladen. Herzlich willkommen sind alle Interessierten, die aktiv die Fasnacht in Hilzingen und dem Hegau mitgestalten oder das Vorhaben auf andere Weise unterstützen möchten.

Kinderflohmarkt

beim Altstadtfest

Engen (jb) Ein Kinderflohmarkt wird das Engener Altstadtfest bereichern, wie die Stadt Engen in einer Pressemitteilung berichtet. Für die Teilnahme ist eine Anmeldung bis zum 1. Juli erforderlich. Das Anmeldeformular mit ausführlichen Hinweisen ist ab sofort im Bürgerbüro, Marktplatz 4, 78234 Engen, erhältlich. Auch im Internet unter www.engen.de/Tourismus kann das Formular heruntergeladen werden. Die Auszubildenden der Stadt Engen werden die Einteilung der Stände vornehmen. Das Altstadtfest sowie der Kinderflohmarkt finden am 20. Juli statt. Der Kinderflohmarkt beginnt ab 8 Uhr.

Beratung

für Behinderte

Singen – Die städtischen Behindertenbeauftragten Helga Schwall und Klaus Wolf laden zu ihrer Beratungsstunde in die Räume des Stadtseniorenrates heute, Dienstag, 4. Juni, in der Marktpassage ein. Mit dabei ist Ella von Briel von den Hörbehinderten. Von 10 bis 11.30 Uhr informieren die drei Experten über viele Themen, die Menschen mit Behinderungen betreffen. Außerdem kann man bei ihnen den Euroschlüssel für Behinderten-WCs erwerben oder Anträge für Behindertenausweise sowie Infos zum EU-Parkausweis erhalten.