von Ingeborg Meier

Die Neubaugebiete in Hilzingen wachsen stetig. Viele junge Familien haben sich dort ein Heim geschaffen und mittlerweile werden die Kindergarten-Plätze im Ort knapp. Die Hilzinger Eltern können nun aber erleichtert aufatmen. In Kürze sollten genügend Kindergarten-Plätze zur Verfügung stehen. Bis zum Herbst 2019, so der Plan von Gemeindeverwaltung und Gemeinderat, werden rund 60 zusätzliche Plätze geschaffen. Dies wurde in der jüngsten Gemeinderatssitzung beschlossen.

Schlatter Vereine geben gerne Räume ab

Eine der Maßnahmen, die jetzt ergriffen werden, ist der Umbau des bisherigen Bürgerhauses in Schlatt am Randen zu einem eingruppigen Kindergarten – vorerst ist er aber ausschließlich für Kinder über drei Jahre gedacht. Für die Schlatter Vereine fallen damit einige Räume weg. Sie sind aber mit dieser Lösung nicht nur einverstanden, sondern haben sie auch selbst vorgeschlagen. "Die Kleinen zum ersten Mal seit Jahrzehnten wieder im Dorf betreut zu sehen, ist allen sehr wichtig", so Ortsvorsteher Stefan Jäckle. Probemöglichkeiten gibt es dann dort dennoch für die Vereine: Der künftige Bewegungsraum kann von ihnen mitgenutzt werden. Im Frühsommer könnte der Umbau nach Einschätzung von Hilzingens Hauptamtsleiter Markus Wannenmacher abgeschlossen sein.

Binninger erhalten bald mehr Kapazitäten

Zeitnah soll – bis Juli 2019 befristet – der Vereinsprobenraum im Dachgeschoss des Binninger Kindergartengebäudes als Bewegungsraum eingerichtet werden. Der jetzige Bewegungsraum kann dann zum Raum für eine Kleingruppe mit bis zu zwölf Kindern umfunktioniert werden. Nach dem Einzug der Schlatter Kinder, die bisher den Binninger Kindergarten besuchen, in die neuen Schlatter Räume gibt es dann auch in Binningen wieder Luft.

Mittelfristig gesehen müsse jedoch in der Kindergarten-Frage die Orientierung nicht in Richtung Randen, sondern zum Kernort Hilzingen gehen. "Schließlich führen die Arbeitswege der meisten Eltern in Richtung Singen", brachte es Gemeinderat Steffen van Wambeke von der CDU auf den Punkt.

Bis September oder Oktober soll das Neubaugebiet Steppbachwiesle II baureif sein. Dort hat sich die Gemeinde ein Grundstück vorbehalten als Standort für Container-Module für zwei neue Kindergartengruppen.