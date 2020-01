Die Computeria erfreut sich zunehmender Beliebtheit und Akzeptanz in Hilzingen. Derzeit werden hilfesuchende Bürger von sechs ehrenamtlichen Mitarbeitern an jedem Montagnachmittag und am Donnerstagvormittag, oft auch darüber hinaus, fachlich betreut. Der Seniorenrat freut sich über die enge Zusammenarbeit und hofft, dass auch weitere kompetente Bürgerinnen und Bürger sich hier einbringen können. Die fortschreitende Digitalisierung erfordere es, dass alle von dieser Einrichtung profitieren könnten, insbesondere die ältere Generation.